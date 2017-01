Kočkopes, komentoval Blažek trenérské změny ve Spartě. Ale v titul věří

„Momentálně nedělám nic, mám takovou dovolenou. Užívám si to, jak můžu. Jen občas si jdu s klukama zahrát fotbal,“ řekl Blažek.

V létě skončil coby trenér gólmanů v Jihlavě, a tak se na Silvestrovském derby (3:7) po delší době ukázal na veřejnosti.

„Dostali jsme sedm gólů, ale já to moc neřeším. Kolik jsme dostali loni? Pět? Tak tentokrát holt o dva víc. Pro nás je důležité, že jsme se sešli. Bylo hezké počasí a lidi se bavili. To je lepší, než kdyby to skončilo nula nula, ne?“ usmál se brankář, jenž nejslavnější roky strávil ve Spartě.

To vás nelákal ani žádný klub z nižších soutěží? Třeba z divize?

Nějaké nabídky jsem měl. Ale ne z divize, to je moc vysoko, tam se ještě musí trénovat a já už jsem se v životě natrénoval dost. Spíš bych bral něco níž. Ale teď na podzim jsem řešil jiné věci. A na jaře chci začít studovat trenérskou licenci brankářů. Třeba se něco objeví. Anebo taky ne.

I když nehrajete, tak to podle postavy vypadá, že se pořád udržujete.

Moc nesportuju, ale snažím se nežrat. Docela jsem se držel i přes Vánoce.

Sledujete sparťanské áčko?

Byl jsem na ligových i pohárových zápasech. Dokonce jsem byl i v Anglii. Sparta má dvě tváře - v Evropské lize super, ale liga trošku drhne. Přeju si, aby to na jaře otočila, zvládla ligu a udělala titul.

Myslíte, že Sparta má na titul?

Ty mančafty jsou vyrovnané. Plzeň, Slavia... Jasně, Slavia teď kupuje, koho chce, ale uvidíme, jak jí to dlouho vydrží, protože má vždycky takové periody. Ty tři týmy jsou zkrátka vyrovnané.

Takže mistrem tipujete...

...Spartu! Nebudu říkat nic jiného.

Hledání trenéra Sparta vyřešila tak, že hlavním koučem jmenovala sportovního ředitele Tomáše Požára a zároveň velké kompetence zůstanou Davidu Holoubkovi. Co na takové řešení říkáte?

Bavili jsme se o tom s klukama a podle mě je to typický kočkopes. Že by to takhle mělo fungovat ve všech klubech... Nevím. Ale je to jen můj názor.

A co byste poradil brankáři Tomáši Koubkovi, o kterého prý mají zájem Anderlecht nebo Genk?

Záleží, jestli Anderlecht a Genk jsou víc než Sparta. Finančně asi jo, ale jinak nevím.

Takže byste mu přestup rozmlouval?

Nevím. On je ve Spartě, když to přeženu, čtrnáct dnů i s cestou. Ani nevím, jak to má smluvně nebo jestli je Sparta ochotná ho pustit. Takže uvidíme, jak to vyřeší. Každopádně teď se do Sparty vrátil Viktor Budinský, který hostoval v Bohemce. A je tam ještě David Bičík, který má určitě pořád chuť chytat.