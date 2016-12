Raiola: na jednání chodí v tričku, ale zastupuje nejlepší a nejdražší

„Jste pan Moggi?“

„Ano.“

„Bylo velmi neslušné, jak jste mě nechal čekat. Proto jsem odešel.“

„A vy jste kdo, prosím?“

„Já jsem Mino Raiola.“

„Aha, vy jste Raiola... Tak si pamatujte, že když se ke mně chováte takhle, tak v Itálii neprodáte jediného hráče.“

Takhle měl v devadesátých letech podle nedávného článku Financial Times vypadat rozhovor začínajícího agenta Mina Raioly a vlivného fotbalového funkcionáře Luciana Moggiho.

A dnes?

Moggi v roce 2006 po obřím úplatkářském skandálu ve fotbale úplně skončil, zato Raiola si vydobyl respekt po celém světě. Mezi jeho klienty patří Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Henrik Mchitarjan, Mario Balotelli, Romelu Lukaku nebo dřív Pavel Nedvěd a Zdeněk Grygera.

Jen za letošní letní přestupy inkasoval na provizích podle španělského sportovního webu Marca přes třicet milionů eur, tedy přes osm set milionů korun.

Úspěšný rok 2016 završil Raiola oceněním pro nejlepšího fotbalového agenta světa. Vyhrál jednu z hlavních kategorií čím dál prestižnějších Dubai GlobeSoccer Awards, kterým v předchozích šesti letech kraloval Jorge Mendes zastupující Cristiana Ronalda nebo Josého Mourinha.

„Hráči pro něj jsou jako rodina. Tvrdě hájí jejich zájmy a dokáže jim vyjednat nejlepší smlouvy. Přestože to dotáhl tak daleko, tak zůstal skromným člověkem, který zná hodnotu peněz. I proto chodí v normálním oblečení a po Evropě létá ekonomickou třídou,“ popisuje český agent a Raiolův kamarád Jiří Müller.

A bývalý reprezentační obránce Zdeněk Grygera pokračuje: „Mino své práci obětuje úplně všechno. Pracuje dvacet čtyři hodin denně. Hodně mu pomohlo i to, že umí asi šest jazyků. Hráče bere jako přátele, takže ho zajímá nejen sportovní stránka, ale třeba i soukromý život. Právě proto to dotáhl tak daleko.“

Raiola se narodil v Itálii, ale ještě jako malý kluk se s rodiči přestěhoval do Nizozemska. Tam pomáhal v rodinné restauraci. Nejdřív myl nádobí, později roznášel pizzu a nakonec se staral o účty a jednání s úřady.

Jako fotbalista se neprosadil a studium práv také nedokončil. Ještě coby sotva dvacetiletý mladík působil jako sportovní ředitel lokálního klubu FC Haarlem, ale s ostatními členy vedení si nerozuměl. A tak také skončil.

Kariéru fotbalového agenta nastartoval na začátku devadesátých let, kdy jeho společnost Intermezzo (pomáhající italským firmám v podnikání v Nizozemsku) dojednala přestup Bryana Roye z Ajaxu Amsterdam do Foggie.

Právě na jihu Itálie se seznámil s trenérem Zdeňkem Zemanem, což bylo důležité setkání. Přes kouče s československými kořeny se dostal k Pavlu Nedvědovi, kterému v roce 1996 pomohl do Lazia Řím a později ho zastupoval.

„Pavel Nedvěd je extrém. Myslel si o sobě, že není dost dobrý, a tak trénoval mnohem víc než ostatní. A pak to taky dotáhl mnohem dál než ostatní,“ před časem popisoval Raiola.

Zleva: Bývalý český fotbalista Pavel Nedvěd a fotbaloví agenti Jiří Müller a Mino Raiola.

Bývalý kapitán české reprezentace a vítěz Zlatého míče za rok 2003 byl Raiolovou první opravdovou hvězdou. Další se stal Zlatan Ibrahimovic, v současnosti hráč Manchesteru United.

Obdivovaný švédský útočník popsal své první setkání s Raiolovou v autobiografii Já jsem Zlatan Ibrahimovic: „Pořádně jsem nevěděl, jaký typ člověka můžu očekávat. Nejspíš nějakého chlápka v obleku s jemným proužkem a ještě většími zlatými hodinkami. A kdo, sakra, dorazil. Borec v džínách a tričku Nike, pod kterým se mu kulatil pupek. Vypadal přesně jako jeden z těch mafiánů v seriálu Rodina Sopránů. Tohle měl být agent? Tenhle podivín? Pak jsme si objednali a co myslíte, že nám přinesli? Pár kousků sushi s avokádem a krevetami? Dostali jsme pořádnou kupu jídla, která by vystačila pro pět lidí, a on se začal cpát jako blázen. Pak spustil. Mluvil opravdu ostře a k věci. Žádné sladké řečičky. Hned jsem věděl, že tohle bude fungovat.“

Pravda, vlivného fotbalového agenta byste v Raiolovi na první pohled nehledali... Sako obléká jen zřídka. Mnohem lépe se cítí ve sportovním tričku a džínách nebo dokonce kraťasech. Rozhodně nevypadá jako někdo, kdo se hádá o co nejlepší smlouvy pro své hráče.

„Klame tělem. Takhle může působit Minův zevnějšek, ale když ho poznáte lépe... Při jednáních si udržuje nadhled a dokáže mluvit napřímo. Co řekne, to platí,“ poznamenal Zdeněk Grygera.

Raiola bývá neústupným vyjednavačem. Ale nekompromisní dokáže být i ke svým hráčům, když cítí, že fotbalu neodevzdávají všechno. Třeba útočníka Ibrahimovice, když se před lety seznámili, donutil prodat sportovní auta a drahé hodinky.

Dnes mu vytáhlý Švéd může děkovat - Ibrahimovic prošel Juventusem Turín, Interem Milán, Barcelonou, Paris St. Germain a naposledy Manchesterem United. Samé skvostné fotbalové adresy.

Majstrštyk se italsko-nizozemskému agentovi povedl i letos v létě, když ze záložníka Paula Pogby udělal nejdražšího fotbalistu světa. Ano, z toho Pogby, který v roce 2012 odešel z Manchesteru United po skončení smlouvy do Juventusu zadarmo. O čtyři roky později stála opačná cesta 105 milionů eur, čili 2,9 miliardy korun.

V součtu s provizí pro agenta a platem hráče podle pětileté smlouvy vynaložili United za jediný přestup skoro 300 milionů eur, což je hodně přes osm miliard korun.

O vítězi zmiňované ankety o nejlepšího fotbalového agenta za letošní rok od té chvíle vlastně nebylo pochyb.

Fotbalový agent Mino Raiola

Kam to Raiola dotáhl, a netrvalo to ani moc dlouho, dokazuje jeden z dalších rozhovorů s Lucianem Moggim, když v roce 2001 dojednávali přestup Pavla Nedvěda z Lazia do Juventusu. A to své postavení ve světovém fotbale od té doby ještě vylepšil...

„Prý se chcete pobavit o přestupu Pavla Nedvěda. A máte hodinky?“

„Nebuďte neslušný. Ale ano, mám hodinky.“

„Tak v kolik se setkáme?“

„Ve dvanáct.“

„Budu tam v 11:50. Ale pokud nepřijdete do 12:10, tak odcházím a potom se cena zdvojnásobí.“