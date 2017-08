Teplický ligový rozjezd? Ani dobrý, ani špatný, přemítá Fillo

„Není to dobré ani špatné. Chtěli bychom těch bodů mít samozřejmě víc, ale zápasů je před námi ještě hodně a my budeme makat naplno,“ sliboval teplický záložník Martin Fillo po nedělní domácí remíze 1:1 s Jabloncem. „Je to ztráta dvou bodů, ten zápas jsme moc chtěli vyhrát, ale bohužel nakonec můžeme být rádi i za bod,“ uznal Fillo, jehož proměněná penalta Teplicím zachránila remízu.

Dlouho to vypadalo, že zápas skončí spíše bez branek, ale v 80. minutě se prosadil jablonecký Mihálik a pro skláře začal boj s časem. Pět minut před koncem Hübschman fauloval střídajícího Červenku a Fillo překonal Hrubého. Na penaltu si troufl i přesto, že v první půli spálil velkou šanci a nebyl tím pádem v úplně nejlepším rozpoložení.

„Na penaltu jsem určený a bylo by to asi ode mě zbabělé říct, že na ni nepůjdu. Cítil jsem se na ni a zaplať pánbůh, že jsem ji dal.“ Promarněnou příležitost z prvního dějství si ale Fillo vyčítal.

„Mrzí mě to, protože kdybychom vedli, tak tomu přizpůsobíme náš styl hry a určitě by byl ten zápas jednodušší. Ta moje šance byla obrovská, je to určitě chyba, že jsem ji nedal. Ale spíš mě mrzí ty dva body. Na druhou stranu je před námi ještě hodně zápasů a já doufám, že se budeme zlepšovat.“

Herně to ale ze strany Teplic nevypadá zle. „Nehrajeme špatný fotbal, ale proti Jablonci tomu chybělo víc gólů. A možná i klid v poslední třetině zápasu, kdy jsme některé situace mohli řešit líp,“ viděl Fillo.

Hra Teplic se zatím nejspíš líbí i trenérovi Danielu Šmejkalovi, který pokaždé vsadil na stejnou základní jedenáctku. „Hráli jsme takhle už minulou sezonu, že trenér moc sestavou nehýbal. Samozřejmě to není moc dobré pro kluky, kteří nenastupují, ale já si myslím, že když na hřišti hrajete pořád okolo těch stejných lidí, tak se mančaft sehrává. A to je pro nás jen dobře. Na druhou stranu, nikdo ten flek nemá jistý. Když někdo podá špatný výkon, tak půjde z kola ven.“

Možná už pro příští zápas v Ostravě bude mít kouč Šmejkal zamotanou hlavu, střídající Trubač či Červenka v neděli Teplice pozvedli.

„Střídající hráči naši hru určitě oživili a pomohli nám urvat aspoň bod. A my ho musíme brát, vzhledem k průběhu zápasu. Ale stejně je to škoda,“ znovu zalitoval Fillo, jenž dohrával duel s kapitánskou páskou poté, co střídal Ljevakovič. „Byl to záskok na na pět minut, takže nějak významně to neberu.“