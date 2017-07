Nová éra Táborska. V Kvapilově ulici a s mladíky v kádru

Už v pátek začne pro fotbalisty druholigového Táborska nová sezona. Přelomová. Jenže zápas na hřišti Hradce Králové je tak trochu v pozadí zájmu. Tím datem, ke kterému se všichni kolem klubu upínají, je sobota 5. srpna. To chce klub odehrát první domácí utkání ročníku s nováčkem soutěže FK Olympia na stadionu v Kvapilově ulici v centru Tábora.

„Stadion nebude jako ze škatulky, ale postupně budeme dělat další úpravy a zlepšovat ho. Myslím si, že je to nejlepší dárek našim fanouškům.“ Tomáš Samec, výkonný ředitel klubu

„Díky dotaci deset milionů korun od města bychom měli stihnout osadit hlavní tribunu sedačkami, vytvořit sektor pro hostující fanoušky, upravit plochy za brankami. Prostě udělat všechny nutné úpravy, abychom na stadionu mohli druhou ligu hrát,“ říká výkonný ředitel klubu Tomáš Samec s tím, že na podzim tohoto roku by pak chtěli začít stavět protilehlou tribunu u Jordánu, aby na jaro byla už připravená.

„Stadion rozhodně nebude jako ze škatulky, ale postupně budeme dělat další úpravy a zlepšovat ho. Myslím si, že je to nejlepší dárek našim fanouškům. Nebudou muset za fotbalem dojíždět, mají ho u centra, a navíc se na hřiště nebudou dívat ze 30 metrů, jako to bylo na Soukeníku,“ dodal Samec vzápětí. Kapacita stadionu je aktuálně 1 500 diváků. Po dostavění tribuny se nezmění, ale prostředí pro diváky bude komfortnější. Prostory na stání nahradí další sedačky.

Klub už začal i s prodejem permanentních vstupenek. Na celý podzim vyjde ta základní na 300 korun. Zlevněná na polovinu. Vstupné na jeden zápas zůstává 50 korun. Změnou je pouze to, že tentokrát už budou platit i ženy.

Cílem klubu je nemít problémy se záchranou

Druhým důležitým bodem v této sezoně je fakt, že klub opustil dlouholetý majitel Jiří Smrž. A kvůli tomu museli Táborští radikálně seškrtat rozpočet a předělat i celý hráčský kádr. Od ledna odešlo z původního 22členného kádru hned 15 hráčů. Naposledy v létě zkušení Ciku, Běloušek, Hanzlík, Javorek nebo Presl. Nahradili je mladí fotbalisté. Většinou hráči z juniorských týmů prvoligových klubů.

„Na této obměně jsme začali pracovat už v lednu, když pan Smrž oznámil svůj konec. Bylo to hodně ježdění, hodně jednání. Ačkoliv se to může zdát, není jednoduché přivést z Prahy do Táborska tyhle mladé kluky,“ uvedl trenér Táborska Roman Nádvorník, který vstoupí do sezony s mladým kádrem.

Nejzkušenějším hráčem je kapitán Jakub Navrátil, který v minulosti hrál v první lize nebo v Turecku.

„Spousta těch kluků ještě úplně neví, co obnáší profesionální fotbal, ale je na nás, abychom je to naučili,“ říká. „A pak klubu mohou tuhle šanci splatit třeba tím, že je výhodně prodá do ligy.“

Fanoušci si tak budou muset zvykat na nová jména, jako je Hell, Vandas, Mysliveček, Kopřiva nebo Veselý. Jedinou známější tváří je slávista Václav Prošek. Díky změnám v kádru dojde i na domácí odchovance. „Uvidíme, jak se hráči dokážou prosadit. Některým to trvá kratší dobu, jiným déle,“ dodal Nádvorník.

Cílem klubu je nemít problémy se záchranou. Všechno navíc bude bonusem. „Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom se pohybovali v klidném středu tabulky,“ dodal Tomáš Samec.