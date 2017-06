Slovensko vítězí. Můžeme vyhrát skupinu, věří hráči v postup na MS

Koho by loni na podzim po startu kvalifikace napadlo, že Slovensko může bojovat o postup na šampionát?

Slovensko - Anglie 0:1.

Slovinsko - Slovensko 1:0.

„Ale po těchto dvou porážkách se karta otočila. Zvládli jsme čtyři zápasy za sebou. V tabulce jsme druzí, za což jsme vděční,“ prohlásil záložník Hamšík, největší hvězda národního týmu.

Slovensko nastartovala výhra 3:0 nad Skotskem. Následovala vítězství 4:0 nad Litvou a 3:1 nad Maltou. Co na tom, že mezi tyto zápasy se vešla i krutá porážka 0:6 v přípravě ve Švédsku.

Naposledy Slovensko o víkendu vyhrálo 2:1 v Litvě, pojistilo si druhé místo v kvalifikační skupině a přiblížilo se vedoucí Anglii na rozdíl dvou bodů.

Marek Hamšík ze Slovenska (v modrém) u míče v utkání proti Litvě. Vladimír Weiss ze Slovenska (v modrém) se prodírá mezi dvěma protihráči z Litvy.

„Máme to ve svých rukou. Na začátku podzimu nás čeká Slovinsko. Zápas roku. Pokud ho zvládneme, máme teoretickou šanci i na vítězství ve skupině,“ přemítal Hamšík. „Každopádně máme před sebou příjemné léto.“

A trenér Ján Kozák doplnil: „Moc si té vítězné série vážím. Máme, co jsme si přáli. Náboj, napětí - a naději. Budeme se o ni bít, dokud bude existovat.“

První místo by znamenalo přímý postup na šampionát, druhá příčka pravděpodobně baráž (to se netýká jen nejhoršího týmu na druhých místech, ale v současnosti je Slovensko na postupové pozici).

Slovensko bylo dlouho ve stínu české reprezentace, která pravidelně postupovala na evropské šampionáty a v roce 2006 se dostala i na mistrovství světa.

Ale v posledních letech se pozice otočily. Česko má letos k postupu na mistrovství světa daleko. Zato slovenskému týmu dorostla hvězdná generace kolem Marka Hamšíka nebo Martina Škrtela, v roce 2010 postoupila do osmifinále mistrovství světa, o šest let později do stejné fáze Eura a nyní se může dočkat dalšího velkého postupu.

„Jsem si jistý, že ten podzimní zápas proti Slovinsku také zvládneme,“ zdůraznil Ján Greguš, kterého si čeští fanoušci mohou pamatovat z Jablonce.

Slovenská reprezentace navíc myslí i na budoucnost. Jedenadvacítka pod vedením českého trenéra Pavla Hapala postoupila na mistrovství Evropy a už nyní byli v áčku mladíci jako třeba 21letý Matúš Bero, 22letý Albert Rusnák nebo dokonce 19letý László Bénes, který v uplynulé sezoně odehrál osm bundesligových zápasů za Mönchengladbach a proti Litvě zažil reprezentační debut.

„Měl jsem z těch mladých kluků velmi dobrý pocit. Myslím, že mají obrovský potenciál a že můžou být budoucností naší reprezentace. A László Bénes? Přiznávám, hodně mě překvapil, protože jsem ho doteď moc neznal. Na svůj věk disponuje neuvěřitelnou technikou i přehledem ve hře. Možná s námi byla budoucí hvězda, popisoval Hamšík.

Jestli se na mistrovství světa dostane zlatá i nastupující generace slovenského fotbalu, rozhodnou poslední čtyři podzimní zápasy proti Slovinsku, Anglii, Skotsku a Maltě.