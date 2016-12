Slávistické a sparťanské legendy se opět potkají v Silvestrovském derby

Soupisky Kdo by měl v sobotu nastoupit (předběžné soupisky) Slavia nad 35 let: Radek Černý, Jaroslav Černý, Lukáš Došek, Tomáš Hunal, Martin Hyský, Roman Janoušek, Lukáš Jarolím, Pavel Kuka, Martin Müller, Tomáš Pešír, Adam Petrouš, Karel Piták, Ivo Ulich, David Jarolím Sparta nad 35 let: Miroslav Baranek, Jaromír Blažek, Jan Flachbart, Michal Horňák, Jiří Jarošík, Marek Kincl, Václav Koloušek, Vratislav Lokvenc, Jiří Novotný, Libor Sionko, Luděk Stracený, Lukáš Zelenka, Tomáš Hübschman Slavia nad 45 let: Miroslav Beránek, Václav Hrdlička, Jiří Jeslínek, Jaromír Jindráček, Ivo Knoflíček, Jan Mareš, Gustav Ondrejčík, Pavel Řehák, Jaroslav Šilhavý, Milan Šimůnek, Luboš Zákostelský, Luboš Kozel, Luboš Přibyl, Michal Drahorád Sparta nad 45 let: Aleš Bažant, Jiří Bobok, Václav Budka, Miroslav Denk, Josef Jarolím, Boris Kočí, Richard Margolius, Miroslav Mlejnek, Petr Vrabec, Marek Trval, Václav Kotal, Antonín Mlejnský