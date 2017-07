Sparta v přípravě porazila Táborsko, dva góly zařídil Lafata

Sparta poprvé nasadila brankáře Martina Dúbravku a Srdjana Plavšiče, kteří odehráli druhý poločas. Vedle nich z nových tváří nastoupili také Lukáš Štetina a Vukadin Vukadinovič, naopak stále chyběli Izraelec Tal Ben Haim, Rakušan Marc Janko a na rozdíl od prvního zápasu s Karlovými Vary také Eldar Čivič.

Spartu poslal do vedení v 29. minutě povedenou ránou z dálky Lukáš Mareček, ale jinak Letenským první půle nevyšla a druholigový soupeř za tři minuty kuriózně srovnal. Martin Frýdek ve snaze odkopnout balon do bezpečí trefil Davida Klusáka a od něj se míč odrazil do sítě za překvapeného Koubka. Toho pak od druhého gólu zachránilo břevno.

Ve druhé půli se třetí tým uplynulé ligové sezony zlepšil. Po faulu na Plavšiče proměnil Lafata v 58. minutě penaltu a čtvrt hodiny před koncem přidal stejný hráč po Vukadinovičově přihrávce pojistku. Zkušený útočník dal v přípravě už pět branek.

„V každém zápase se snažíme s hráči přidávat nějaké nové prvky. Obecně jak hlavní trenér, tak my jako zbytek realizačního týmu jsme spokojeni s tím, jaké mají hráči nasazení a jak se snaží. Je jasné, že každý tým v této fázi přípravy dělá chyby, to není nic nenormálního. Máme čas, abychom se dál zlepšovali,“ řekl novinářům technický vedoucí Leonidas Vokolos, jeden z členů realizačního týmu nového kouče Andrey Stramaccioniho.

Další zápas sehraje Sparta na soustředění v Rakousku, kde v neděli změří síly s Dynamem Kyjev.