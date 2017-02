Zimní přestupy: Čína utrácela, nečekaně táhla Francie. Španělé šetřili

Občas vypouští bláznivé hlášky, ale tahle byla celkem trefná: „Slečna, která moderuje přestupové studio Sky Sports, je rozhodně zajímavější než samotné přestupy.“

Těch pár slov, které italský rebel Mario Balotelli napsal na Twitter, poměrně přesně shrnuje dění na fotbalovém přestupovém trhu. Nejen v den uzávěrky všech transferů, kterému se věnovalo zmíněné studio, ale vlastně po celou zimu.

Zjednodušeně řečeno platilo jasné heslo: Hurá do Číny! Zatímco jinde byl většinou klid a o velkých přestupech se víc mluvilo, než kolik se jich reálně uskutečnilo, v nejlidnatější zemi světa se děly velké věci.

Carlos Tévez, argentinská hvězda, kvůli čínským penězům opustil milovanou Boku Juniors, kam se v nejlepších letech vrátil z Anglie a kde plánoval dohrát kariéru. Tým Šanghaj Šen-chua z něj udělal nejlépe placeného hráče světa - to se těžko odmítá.

HVĚZDA DORAZILA. Fanoušci a novináři vítají na letišti v Šanghaji brazilského záložníka Oscara, který za rekordní částku přestoupil z Chelsea do týmu Šanghaj SIPG.

A co teprve Brazilec Oscar, za kterého konkurenční Šanghaj SIPG vyplatil Chelsea zdánlivě nesmyslných 60 milionů eur, tedy 1,5 miliardy korun? Žádný tým světa za hráče v zimě nedal víc, i proto čínská vláda zvažuje, že zavede transferové stropy.

Nejvíc peněz zatím v zimě utratily kluby z anglické Premier League, ale čínská Superliga, kde je ještě během února transferové okno otevřené, se na druhém místě přibližuje. Až za ní skončily ligy ve Francii, Německu a Itálii.

Španělská La Liga dokonce tentokrát spadla až na 11. místo - zřejmě i kvůli tomu, že Real Madrid měl kvůli předchozím nákupům mladých hráčů přestupy zakázané. Dostaly se před ní třeba i belgická nebo mexická liga.

Pozor, neznamená to, že by se evropské kluby neprobudily ze zimního spánku a nechaly všechny peníze ležet v trezoru. V součtu se opět utratilo víc, než v jakémkoli předchozím zimním přestupovém okně - 21,1 miliardy korun. Jenže kolem opravdu velkých jmen tentokrát moc vzruchu nevzniklo.

LIGOVÁ PREMIÉRA NA JEDNIČKU. Julian Draxler hned v prvním utkání za nový tým rozhodl o výhře Paříže nad Rennes.

Výjimek se našlo jen pár a překvapivě nejzajímavější hráče nalákala Francie. Dimitri Payet, hvězda loňského Eura, tak dlouho válčila s West Hamem, až si vynutila návrat do Marseille.

Paris Saint-Germain zase získal velký talent německého fotbalu, Juliana Draxlera z Wolfsburgu. A nizozemský divoch Memphis Depay, který se trápil v Manchesteru United, s radostí kývl na nabídku Lyonu.

Sedmnáctiletý švédský zázrak Alexander Isak se sice nevešel ani mezi tři nejdražší přestupy v bundeslize, ale nejen Dortmund, který ho nakonec získal, v něm vidí hvězdu budoucnosti. Stejně jako anglický Manchester City v brazilském střelci Gabrielu Jesusovi, který hned začal splácet důvěru góly.

Málokterý přestup byl tak symbolický, jako odchod stopera Luise Hernándeze z Leicesteru do Málagy. Anglický mistr ho v létě přivedl jako vytipovanou posilu do obrany, ale hned v zimě ho pustil zpátky do Španělska - tím jako by potvrdil, že se mu doplnění týmu nepovedlo a proto je po podzimu tam, kde je.

Celkově platilo, že velké kluby v zimě nechtějí do kádrů sahat a raději s utrácením počkají až na léto. „Už teď vím, koho budu po sezoně chtít,“ prozradil třeba José Mourinho, trenér Manchesteru United.

V letní pauze zjevně fanoušky přestupů čeká větší zábava.