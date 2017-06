Návrh z Jižní Koreje: Uspořádejme fotbalové MS spolu s KLDR

„Kdyby sousední země ze severovýchodu Asie, včetně Jižní a Severní Koreje, mohly společně hostit mistrovství světa v roce 2030, myslím, že by to přispělo k mírovým vztahům v celém regionu,“ prohlásil na setkání s Giannim Infantinem, prezidentem FIFA.

Dokážete si to představit? Jižní Korea sice už v roce 2002 uspořádala světový šampionát spolu s Japonskem, ale tohle by bylo něco úplně jiného. Aby mistrovství hostily dvě historicky natolik znesvářené země, to na první pohled nevypadá jako pravděpodobná varianta.

Ale Infantino vyslechl Muna a slíbil, že o jeho návrhu promluví s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Právě Čína je totiž jednou ze zemí, které by o pořadatelství ve zmíněném roce mohly usilovat.

Společnou kandidaturu zvažuje také Uruguay s Argentinou nebo Austrálie a Nový Zéland, samostatně si na šampionát věří Kolumbie, Chile, Anglie nebo Německo.

Kdyby se skutečně mělo reálně začít uvažovat o jihokorejském nápadu, zřejmě by obě země musely přihlášku podat spolu s Čínou a Japonskem. Ta představa působí zvláštně, ale zapadá do plánů nového prezidenta. Ten je v úřadu teprve měsíc a jako jeden z hlavních cílů si dal právě vylepšení vztahů se severním sousedem. Jenže ten zatím moc vstřícně nereaguje: od jeho nástupu provedl už pět raketových zkoušek.

Politická situace v regionu je dlouhodobě problematická a pochybnosti budí i před blížícími se zimními olympijskými hrami, které příští rok hostí jihokorejský Pchjongčchang. Když byl v dubnu přímo na místě situaci obhlédnout Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru, měl zprvu obavy. Ale... „Informovali mě, že v tomto stavu žijí přes padesát let. Tvrdí, že situace už byla v minulosti víc vypjatá. V Koreji to neřeší,“ tvrdil po návratu.

V minulosti už fotbal jednou posloužil i jako nástroj ke sblížení. Pro světový šampionát do 20 let, který se v roce 1991 konal v Portugalsku, vytvořili Severní a Jižní Korejci společný tým. Jenže tenhle experiment se už pak nikdy neopakoval.

Teď je tu po letech nový pokus, který se může ve světě dočkat mnohem většího ohlasu.