Češi měli v pohárech průměrný rok. Příště musí zabrat, jinak začne pád

Začátek ročníku přitom vypadal nadějně. Do základní skupiny Evropské ligy se probojovaly Sparta, Liberec a Plzeň, ale dál do jarní fáze postoupila už jen Sparta. Teď navíc vypadl i letenský tým, když nestačil na Rostov (0:4, 1:1).

Fakta Aktuální pohárový koeficient 99,998 Španělsko

77,498 Německo

73,391 Anglie

70,998 Itálie

53,999 Francie

50,332 Rusko

49,332 Portugalsko

42,633 Ukrajina

40,000 Belgie

38,000 Turecko

33,175 Česko

32,075 Švýcarsko

29,263 Nizozemsko

27,700 Řecko

25,350 Rakousko

Pohárový koeficient se počítá jako součet výsledků za posledních pět let. Na konci aktuální sezony se žebříček uzavře a vznikne pořadí, které určí nasazování v pohárech pro ročník 2018/2019.

Česko by do konce ročníku mělo udržet 11. příčku, přestože další body už nepřidá. Dvanácté Švýcarsko v pohárech svého zástupce už také nemá a třinácté Nizozemsko i čtrnácté Řecko ztrácí hodně bodů.

Podle chystaného formátu nasazování do pohárů zaručí 11. pozice přímý postup do Evropské ligy pro vítěze domácího poháru a velkou naději na přímý postup do Ligy mistrů pro ligového šampiona. Čtěte podrobnosti o nasazování

Důvod pro aplaus? Není na místě.

Ohlasy sparťanských fotbalistů po vyřazení s Rostovem:

VIDEO: Chtěli jsme vyhrát, škoda, mrzí sparťany po odvetě s Rostovem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V příští sezoně vyškrtne český fotbal z pohárového koeficientu veleúspěšný ročník 2012/2013. A v té následující jakbysmet.

Fakta Kolik bodů získalo Česko v minulosti 2016/17 5,500

2015/16 7,300

2014/15 3,875

2013/14 8,000

2012/13 8,500

2011/12 5,250

2010/11 3,500

2009/10 4,100

2008/09 2,375

2007/08 5,125

České kluby budou muset v následujících letech uhrát podobné výsledky, anebo začne pozvolný pád tabulkou dolů. A s ním se rozplyne sen o přímých postupech do Ligy mistrů nebo Evropské ligy.

Chatrnou pozici mohl vylepšit aktuální ročník - rozjetý byl na lepší výsledek než 5,5 bodu. Což je v porovnání s minulostí průměrný výsledek (viz vedlejší box).

Na letošním koeficientu se podílely Sparta (2,2 bodu), Liberec (1,4), Plzeň (1,3), Slavia (0,4) a Mladá Boleslav (0,2).