Fotbalové Brno získalo ze Slavie obránce Jablonského

Fotbal

Zvětšit fotografii Dzon Delarge (vlevo) z Liberce a Tomáš Jablonský ze Slavie v souboji | foto: Ota Bartovský, MAFRA

dnes 20:53

Fotbalisty Brna posílí Tomáš Jablonský. Devětadvacetiletý levý obránce přestoupil ze Slavie a podepsal smlouvu do léta 2018. Pokud projde zdravotními testy, zapojí se už v pátek do tréninku Zbrojovky a v sobotu by mohl nastoupit do přípravného utkání se Skalicí.

„V jeho osobě přichází zkušený hráč, který už toho má dost za sebou. Tomáš se do Brna těší, komunikace s ním byla příkladná. Počítáme s ním primárně na post levého obránce,“ řekl brněnský kouč Svatopluk Habanec pro klubový web. Jablonský si ligovou premiéru odbyl v 19 letech v dresu Slavie, se kterou získal titul a zahrál si i Ligu mistrů. V roce 2009 přestoupil do Jablonce, kde strávil pět let. Následně zamířil do Slovanu Bratislava a v létě 2015 se vrátil do Slavie. V tomto ročníku však nedostal šanci ani v jednom ligovém utkání a po příchodu norského beka Pera Egila Floa by měl roli ještě těžší. Celkem má v lize 171 startů a tři vstřelené góly.