Brněnský Dostálek: Nesesypu se, když mi řeknou, že už tým nevedu

Bývá to období, kdy se na klubovém webu rádi pochlubí armádou fotbalistů povolaných do reprezentačních výběrů. Chtělo by se říct, že poslední reprezentační pauzu byl však Zbrojovce „čert dlužen“. Ze srazu jedenadvacítky se brněnský obránce Jakub Šural vrátil s přetrženými kolenními vazy, jeho kolega ze Zbrojovky Miloš Kratochvíl si zase přivezl salmonelu. Infekce tenkého střeva postihla Ladislava Krejčího, který se s národním týmem do 19 let vydal na přípravné dvojutkání do Irska.

„Všichni se vrátili se závažnými zdravotními defekty,“ kroutí hlavou šéf Zbrojovky Václav Bartoněk. „Ve fotbale to není jak v NHL, kde funguje pojištění hráčů. Je to, dejme tomu, téma pro Ligovou fotbalovou asociaci. Klub se s tím musí vyrovnat sám,“ dodává.

Když k tomu připočtete kurýrujícího se Tomáše Jablonského, nemocného Jakuba Přichystala a Litevce Tadase Kijanskase, jehož od reprezentačního srazu trápí natažený sval, z brněnského kádru zůstalo torzo. „Na druhou stranu je to jednoduché v tom, že nemůžete moc vymýšlet,“ usměje se trenér Zbrojovky Richard Dostálek. „Pracujete s daným počtem a k hráčům jsme se vyjádřili, že mají naši důvěru,“ pokračuje. „I v termínu, kdy byly možnosti přivést další hráče do klubu a existovaly i nabídky, nebyla to taková jména, o kterých jsme byli ochotni uvažovat.“