Jablonec smetl Liberec, Bohemians deklasovali Příbram a postupují

Bohemians proti poslednímu týmu ligové tabulky Příbrami většinu času dominovali. Mezi 20. a 23. minutou se dvakrát prosadil Martin Hašek a ještě do přestávky z penalty zvýšil Jan Kuchta. Po pauze se hlavou trefil Tomáš Čížek a v závěru z dalšího pokutového kopu uzavřel skóre Dominik Mašek.

Bohemians navázali na výhry 3:0 nad Hradcem Králové a 3:2 nad Táborskem. „Zápas se nám podařil, vyhráli jsme s ligovým soupeřem 5:0. Myslím, že zaslouženě, protože ve většině aspektů jsme dominovali,“ řekl ČTK trenér Bohemians Miroslav Koubek.

Postup nechtěl přeceňovat. „My tady nehrajeme na žádné výsledky. Jedeme z plné přípravy, mužstvo má svou kvalitu a potvrdilo to v zápasech. Jestli budeme příští týden hrát Final Four nebo jiný zápas, to v téhle fázi není podstatné,“ doplnil kouč.

Zimní příprava 2017 Jak se prvoligové týmy připravují na jarní část sezony

Kaňkou utkání pro něj byla zranění Siima Lutse a zimní posily Jevgenije Kabajeva, kteří museli střídat. „U Siima to vypadá hůř, to asi bude na několik dní. U Kabajeva to snad bude dobré,“ podotkl Koubek.

O postupujícím není rozhodnuto už jen v mladoboleslavské skupině B. V ní dnes Jablonec v podještědském derby deklasoval Liberec 4:0 a vede tabulku o bod před Mladou Boleslaví, která má ale zápas k dobru. Dva góly dala v první půli zimní posila Jablonce Jaroslav Diviš.

V závěrečném duelu skupiny A Hradec Králové porazil druholigové Táborsko 2:0, ale výsledek už nemohl nic změnit na postupu Bohemians. V céčku pak domácí Brno jen remizovalo se slovenskou druholigovou Skalicou 3:3, když třikrát přišlo o vedení. Hosté dali dva góly z penalt.

Final Four v Mladé Boleslavi se odehraje příští víkend. V semifinále se v sobotu utkají Bohemians 1905 s vítězem skupiny B a Pardubice s Popradem, v neděli bude na programu finále.

Zimní fotbalová Tipsport liga

Skupina A (Vyšehrad):

Bohemians Praha 1905 - 1. FK Příbram 5:0 (3:0)

Branky: 20. a 23. Hašek, 39. Kuchta z pen., 62. Čížek, 77. Mašek z pen.

Bohemians - I. poločas: Berkovec - Havel, Dostál, Švec, Buchta, Hašek - Jindřišek, Jirásek - Bartek, Kabajev, Kuchta. II. poločas: Fryšták - Nitrianský, Dostál (59. Berger), Krch, Buchta, Havel - Mašek, Hubínek, Blecha, Luts (85. Bartek) - Kabajev (56. Čížek). Trenér: Koubek.

Příbram - I. poločas: Boháč - Krameš, Chaluš, Jiránek, Ferrara - P. Pilík, Tregler, Baéz, Laňka - Linhart - Ayong. II. poločas: Hruška - Lupták, Chaluš, Kvída, Divíšek - Bazal, Květ, Januška, Krameš, Frizoni - Mahmutovič. Trenér: Tobiáš.

FC Hradec Králové - MAS Táborsko 2:0 (1:0)

Branky: 34. Šípek, 75. Pázler.

Hradec: Lindr (46. Ottmar) - Krátký, Chleboun (64. Mudra), Olivier, Plašil - Janoušek, Trubač - Shejbal, Zorvan, Malinský - Šípek (64. Pázler). Trenéři: Frimmel a Pilný.

Konečná tabulka Tým Z V R P S B 1. Bohemians 1905 3 3 0 0 11:2 9 2. Hradec Králové 3 2 0 1 5:4 6 3. Táborsko 3 1 0 2 4:5 3 4. Příbram 3 0 0 3 1:10 0

Skupina B (Mladá Boleslav):

FK Jablonec - Sloven Liberec 4:0 (2:0)

Branky: 4. a 31. Diviš, 81. Mihálik, 84. Tecl.

Jablonec: Hrubý - Hanousek, Hübschmann, Pernica, Jankovič - Jiráček, Pospíšil - Mehanovič, Kubista, Diviš - Wágner. Trenér: Klucký.

Liberec: Dúbravka - Machuča, Piško, Karafiát, Bartošák - Ekpai, Breite, Obročník, Šulc - Voltr, Baroš. Trenér: Trpišovský.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Jablonec 2 1 1 0 6:2 4 2. Mladá Boleslav 1 1 0 0 4:1 3 3. Liberec 3 1 0 2 6:10 3 4. Varnsdorf 2 0 1 1 4:7 1

Skupina C (Brno):

Zbrojovka Brno - MFK Skalica 3:3 (2:1)

Branky: 7. Řezníček, 31. Škoda, 63. Litsingi - 16. Szöcs, 47. Šebesta z pen., 81. Milunovič z pen.

Brno - I. poločas: Melichárek - Šural, Pavlík, Vraštil, Jablonský - Buchta, Krejčí - Přichystal, Škoda, Lutonský - Řezníček. II. poločas: Veselý - Štohanzl, Vraštil, Kijanskas, O. Vintr - Sedlák, Krejčí - Litsingi, Rybička, Ashiru - Růsek. Trenér: Habanec.

1. SC Znojmo - FK Pardubice 1:2 (0:1)

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Pardubice 3 2 1 0 8:2 7 2. Brno 3 1 1 1 8:9 4 3. Skalica 2 0 2 0 4:4 2 4. Znojmo 2 0 0 2 2:7 0

Skupina D (Frýdek-Místek):

Frýdek-Místek - Poprad 1:2 (0:2)