Posledním účastníkem Final Four v Tipsport lize je Mladá Boleslav

Skupina B (Mladá Boleslav):

FK Mladá Boleslav - FK Jablonec 1:1 (0:1)

Branky: 52. Chramosta - 29. Zelený.

Mladá Boleslav: I. poločas: Vejmola - Křapka, Da Silva, Král, Keresteš - Jánoš, Mareš - Vukadinovič, Magera, Fabián - Mebrahtu. II. poločas: Šeda - Pauschek, Da Silva, Král, Fleišman - Valenta, Levin - Přikryl, Železník, Nečas - Chramosta. Trenér: Svědík.

Jablonec: I. poločas: Valeš - Pernica, Beneš, Hübschman, Zelený - Trávník, Jiráček - Diviš, Pospíšil, Hanousek - Doležal.

II. poločas: Valeš - Jankovič, Beneš, Kouřil, Zelený - V. Kubista, Trávník - Mehanovič, Pospíšil, Končal - Mihálik. Trenér: Klucký.

Skupina C (Brno):

Skalica - Znojmo 3:0 (2:0)

Skalica: Fišan – Szöcs, Švrček, Ulrich, Šebesta, Hlavatovič, Mizerák, Milunović, Majreník (c), Pankaričan, Hruška.

Znojmo: Konvalina – Mezlík (c), Svozil, Cihlář, Nepožitek, Šamánek, Helísek, Javůrek, Teplý, Bogner, Urbančok.