Sparta trénuje bez Rosického, zato s Konatém. A přemýšlí o Sýkorovi

Sparta má před sebou perné jaro - čeká ji boj o ligový titul i snaha o další úspěch v Evropské lize.



Když se hráči ve středu ráno sešli v kabině na Letné, byl mezi nimi i Konaté. Ten si chtěl na podzim vytrucovat přestup do Steauy Bukurešť a vedení klubu ho za to potrestalo přeřazením do juniorky.

„Timmy byl jedním z nás. Ale udělal chybu. Bohužel. Velkou chybu. Mysleli jsme, že mu odpustit nedokážeme, ale všichni jsme měli čas přemýšlet. Všichni chybujeme a všichni zasloužíme druhou šanci. Tu mu chceme poskytnout. Timmy ztratil naši důvěru, ale chceme mu dát šanci, aby ji získal zpátky,“ prohlásil sportovní ředitel a hlavní trenér Tomáš Požár.

Pětadvacetiletý ofenzivní záložník z Pobřeží slonoviny na podzim nastupoval v juniorské lize, ve které se mu celkem dařilo. Dal osm gólů. I proto dostává druhou šanci v áčku.

Rosický by se mohl naplno připojit na konci měsíce

S týmem stále netrénuje Tomáš Rosický, největší letní posila. Takže stále platí, že za Spartu odehrál jen dvacet minut v září proti Mladé Boleslavi. Od té doby nic. Kdy přidá další starty?

„Tomáš Rosický bude pokračovat v individuálním režimu a také s hráči, kteří nejsou úplně fit,“ podotkl Požár. „Nerad bych spekuloval, kdy se k týmu připojí naplno. Ale na přelomu ledna a února bychom mohli vědět víc. To je termín, kdy by mohl začít naplno pracovat s týmem.“

Jinak se rozsáhlá sparťanská marodka přes svátky vyprázdnila. Dlouhodobě zraněný je jen Martin Frýdek, který kvůli zraněnému kolenu přijde o celý zbytek sezony.

A drobné zdravotní potíže mají Josef Šural a Daniel Holzer. Ostatní podzimní marodi včetně Lukáše Váchy nebo Václava Kadlece jsou v pořádku.

Novému trenéru Požárovi se ve středu ráno hlásily i dvě dosavadní posily - rumunský obránce Bogdan Vatajelu z klubu Universitatea Craiova a španělský útočník Albiach Néstor z Dukly.

Sparta si rovněž stáhla tři hráče z hostování. Vrací se brankář Viktor Budinský (Bohemians), obránce Matěj Hybš (Jablonec), stoper David Březina (Senica) a ofenzivní záložník Jakub Nečas (Vlašim).

připravujeme podrobnosti