Sparta se smiřuje s Dočkalovým odchodem, Rosický ho nahradit nemůže

Přestože má Sparta před odvetou proti Rostovu (první zápas 0:4), většina otázek na středeční tiskové konferenci mířila právě na Dočkalův odchod.

„Můžu potvrdit, že Bořek Dočkal dostal svolení odletět do Číny a řešit případné angažmá v čínském klubu,“ poznamenal sparťanský sportovní ředitel a hlavní trenér Tomáš Požár.

A pokračoval: „Kdyby odešel, tak by to byla ztráta. Bořek je velmi kvalitní hráč, možná nejlepší v české lize. Stal se také výrazným hráčem národního týmu. Jeho odchod by oslabil každý tým.“

Třinácté mužstvo posledního ročníku čínské ligy má o Dočkala zájem delší dobu a v posledních dnech vylepšilo nabídku. Che-nan Ťi-na-jie nachystal v přepočtu 230 milionů pro Spartu a 80 milionů ročně pro hráče. Což jsou částky, se kterými už nejspíš bude úspěšný.

Osmadvacetiletý záložník v úterý vyrazil do Číny, aby si své možné nové působiště prohlédl. Vrátí se s podepsanou smlouvou?

„Kdyby odešel, tak by nám chyběl. Odešla by kvalita dopředu,“ tuší sparťanský obránce Mario Holek. „Jak to celé vnímám? Prostě tak, že dostal svolení k jednání a odletěl do Číny. Teď bude záležet na něm.“

Přestože přestupní období končí v českém fotbale ve středu o půlnoci, tak Sparta náhradu za Dočkala nehledala.

„Je vysoce pravděpodobné, že Bořek odejde, ale kádr máme dostatečně široký. Máme z čeho vybírat,“ podotkl Požár. „Myslím, že ty varianty jsou čitelné. Na pozici desítky máme Čermáka, Albiacha Néstora... Výhledově se na té pozici může objevit Václav Kadlec. A můžeme přistoupit i ke změně rozestavení.“

Ve výčtu chybělo jméno Tomáše Rosického. Jeho návrat se totiž dál odkládá, protože stále není fit. První a poslední zápas odehrál za Spartu v polovině září.

„Bohužel nemám novou odpověď. Tomáš není zdravotně v pořádku. Znovu se objevily problémy s achilovkou. Rád bych sdělil sparťanské veřejnosti přesnou informaci, ale já ji v tuhle chvíli prostě nevím,“ litoval Požár.