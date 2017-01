Exotické soustředění začíná. Slavia vyrazila do Číny i se Sýkorou

Nejdřív deset a půl hodiny do Šanghaje. Tam přestup na jiné letadlo a za dvě hodiny znovu do vzduchu, tentokrát na pět hodin s mezipřistáním kvůli dotankování ve Wen-čou.

Cíl cesty: město Chaj-kchou na ostrově Chaj-nan. Slavia tam dorazí v pátek odpoledne místního času, v Česku bude o sedm hodin méně.

„Cesty letadlem mi nevadí a vůbec se nebojím. Dá se říct, že si létání naopak celkem užívám,“ usmál se jeden z nových hráčů Marko Alvir před nástupem do linkového airbusu.

Slavia v Číně absolvuje dvanáctidenní kemp. Na ostrov Chaj-nan, kterému se přezdívá čínská Havaj, vyrazila na pozvání místního guvernéra. Majitel pražského klubu - společnost CEFC - je totiž na ostrově největším investorem.

Přesný program soustředění ještě není úplně doladěný. Jasné není třeba to, jestli a případně kdy odehraje Slavia přípravné zápasy. Kemp je totiž zaměřený především na kondici, ve výrazně lepších klimatických podmínkách než panují v Česku.

„Vzhledem ke vzdálenosti je to pro nás trochu exotika, ale pořád je to hlavně soustředění. Letíme se tam připravovat na jarní část sezony, i když nepopírám, že to bude zajímavé, protože tam většina z nás nikdy nebyla,“ poznamenal trenér Jaroslav Šilhavý.

Slávistická výprava Kdo ve čtvrtek odpoledne odletěl na soustředění do Číny Brankáři: Jiří Pavlenka, Přemysl Kovář, Martin Otáhal Obránci: Tomáš Jablonský, Jan Bořil, Jiří Bílek, Michal Frydrych, Per-Egil Flo, Michael Lüftner, Vojtěch Mareš Záložníci: Jaromír Zmrhal, Antonín Barák, Jasmin Ščuk, Josef Hušbauer, Tomáš Souček, Dušan Švento, Ruslan Mingazov, Gino van Kessel, Marko Alvir, Jan Sýkora. Útočníci: Milan Škoda, Muris Mešanovič, Mick van Buren, Lukáš Železník

A pokračoval: „Pro hráče bude příjemné, že můžou trénovat ve čtyřiadvaceti stupních. To je nesrovnatelné s tím, co bychom měli v tuhle dobu v Česku.“

Ve výpravě je 24 fotbalistů. Nechybí ani všechny čtyři dosavadní zimní posily, čili brankář Přemysl Kovář, stoper Michael Lüftner, levý bek Per Egil Flo a záložník Marko Alvir.

„Už se těším, protože v Číně jsem nikdy nebyl,“ zmínil Flo. Stejně mluvila i většina dalších hráčů.

A rovněž Jan Sýkora, který sice ještě patří Liberci, ale ten s jeho odletem souhlasil. Sýkorův přestup do Slavie by měl být brzy zpečetěn. „Mohu potvrdit informace, že máme dohodu s Libercem i samotným hráčem a věříme, že celý přestup bude formálně dokončen v řádu hodin nebo několika málo dnů,“ prohlásil slávistický šéf Jaroslav Tvrdík den před odletem.

Dosud ještě nevypršela lhůta, v níž se má Sparta vyjádřit, zda Sýkoru chce. Má totiž na něj předkupní právo. Ale je nepravděpodobné, že by této možnosti využila.

S týmem naopak neodletěli obránce Jan Mikula a záložník Jaroslav Mihalík, kteří mají nabídky z jiných klubů. Chyběl rovněž Levan Kenija, jenž se nejspíš do prvoligového kádru nevejde.

Je možné, že v průběhu soustředění za Slavií ještě někteří hráči dorazí. Vršovický klub má eminentní zájem o záložníka Vukadina Vukadinoviče ze Zlína.