Slávisté si při tréninku zvykali na kyperské vedro, Stoch je na soupisce

Slávisté vyběhli k předzápasovému tréninku před úterním střetnutím s APOELem v půl deváté večer kyperského času. Kdo by snad čekal, že už v té době teploty klesnou na snesitelnou úroveň, pletl by se. Držely se jen těsně pod tropickou třicítkou.

K tomu přičtěte vysokou vlhkost vzduchu, ve které se špatně dýchá a po střechu narvaný stadion plný divokých fanoušků - a máte jasno, že Slavii nečeká na Kypru nic jednoduchého.

„Zatím jsme byli po příletu jen na hotelu, tak uvidíme, jak na nás bude místní klima působit. Ale věřím, že se s tím popereme a zvládneme to,“ zadoufal ještě před tréninkem obránce Michal Frydrych.



V pondělí, kdy slávisté přicestovali, stoupala přes den rtuť v teploměru v Nikósii až ke značce pětatřiceti stupňů. A v den utkání má být ještě o něco tepleji, podle předpovědi až sedmatřicet. Hrát se sice bude až od tři čtvrtě na deset místního času, ale i tak si možná budou čeští hosté během zápasu připadat na hřišti jako v sauně.

„Sluníčko už pálit nebude, zato se dá čekat velká vlhkost,“ má jasno trenér Jaroslav Šilhavý. „Ale věřím, že na to jsme připravení. Už v Česku tomu měli hráči uzpůsobený režim a brali vitamíny.“

Pokud chce Slavia do Ligy mistrů, nezvyklé podmínky ani pekelná atmosféra ji nesmí rozhodit.

„Zápasy v bouřlivé kulise jsou určitě lepší, než když je méně lidí,“ myslí si Frydrych. „Bude to určitě divoké, ale já věřím, že by nás to mohlo hnát dopředu.“



Slavia potřebuje na Kypru uhrát nadějný výsledek do domácí odvety. Na soupisku stihla dopsat i novou posilu záložníka Stocha a ráda by ukončila desetileté čekání na venkovní výhru v Evropských pohárech.

„Nadešel čas, abychom to změnili,“ usmál se kouč Šilhavý po dotazu kyperského novináře, kterého dlouhá série zaujala. „Bereme to jako velký zápas v pohárové Evropě, s těžkým soupeřem, ale pokaždé chceme vyhrát. I tady se o vítězství budeme prát.“