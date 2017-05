Triumfální jízda Prahou i mistrovský ohňostroj. Slavia slaví titul

Pořadatelé už vypnuli mikrofony, aby vyhověli vyhlášce o nočním klidu. Ale z pódia přesto zřetelně zněl hlas náhradního brankáře Přemysla Kováře, který křičet slova tradiční slávistické děkovačky.

„Červenobílá!“

„Bojová síla!“

„Slavie!“

„Praha!“

„Vždycky jsme s váma!“

„Po výhře!“

„Po prohře!“

„A proto - ať žije Slavie!“

VIDEO: Slávisté vtrhli na tiskovku a zcákali trenéra Šilhavého

Byla sobota deset hodin večer a slávisté si už tři hodiny užívali mistrovské oslavy. Ty začaly po výhře 4:0 nad Brnem přímo na Strahově a pokračovaly dlouho do noci. Nejdřív ve Žlutých lázních, později v noční Praze.

„Na mistrovské oslavy se moc těším. Jedeme slavit do Žlutých lázní a tam asi bude nějaké překvapení. Jak znám Jaroslava Tvrdíka, tak možná přijde i Karel Gott. A kdo to potáhne? Slavit budeme všichni, co to půjde. Tohle se pořádně oslavit musí,“ smál se kapitán Jiří Bílek těsně po zápase.

Nové fotbalové šampiony dovezl ze Strahova k Vltavě speciální červený autobus s otevřenou střechou. Slávisté si v něm užívali triumfální jízdu Prahou, během níž jim mávali nadšení fanoušci.

„Jsme tady s vámi rádi a budeme se radovat až do rána,“ prohlásil trenér Jaroslav Šilhavý do mikrofonu, když tým do Žlutých lázní přijel. Na místě byly tisíce slávistických fanoušků, kteří si užívali první titul od roku 2009.

Slávistická děkovačka, kterou si hráči a fanoušci užívají po zápasech, proběhla několikrát. Vrcholem večera byla ta v podání obránce Simona Deliho z Pobřeží slonoviny. Bezchybnou češtinou.

Většina fotbalistů na sobě měla speciální mistrovská trika „Spolu jsme mistři“. Jan Sýkora doplnil outfit královskou korunou.

Oslavy dirigoval brankář Kovář. Postupně vykřikoval jména jednotlivých hráčů. A u některých se zastavil. Třeba u Antonína Baráka a Michaela Lüftnera, kteří už podepsali smlouvy a v příští sezoně budou hrát v zahraničí.

Krátce před desátou večer zakončil oficiální část oslav mistrovský ohňostroj, který ozářil Vltavu.

„Hoši, děkujem! Hoši, děkujem!“ skandovali fanoušci.

Hráči se mezitím přesunuli do přilehlého klubu, kde měli uzavřenou společnost. Mimochodem, titul slavili společně se slávistickými ženami, které v sobotu také slavily, protože titul obhájily.

Zastávkou ve Žlutých lázních však mistrovské oslavy ještě zdaleka nekončily...