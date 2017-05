Zmrhal i Škoda ve Slavii zůstanou, o Deliho je zájem. A co Van Kessel?

Slavia zahájí přípravu na novou sezonu 19. června. V té době už chce mít z větší části jasno, jak bude její kádr vypadat, protože o měsíc později 26. července jsou na programu první zápasy 3. předkola Ligy mistrů.

„A my chceme mít konkurenceschopný kádr,“ zdůraznil trenér Jaroslav Šilhavý.

Z týmu mizí dva členové základní sestavy. Ofenzivní záložník Antonín Barák se už v zimě domluvil na odchodu do Udinese a střední obránce Michael Lüftner nedávno využil klauzuli ve smlouvě a upsal se Kodani.

„Nic s tím nenaděláme. Víme o tom už dlouho, takže se místo nich snažíme vytipovat vhodné hráče. S některými už jednáme, ale po těch posledních hektických dnech nevím přesně, jak je to daleko,“ poznamenal Šilhavý.

A to nemusí být všechno... Je logické, že svými výkony vzbudil zájem zahraničních klubů druhý stoper Simon Deli. Jeho odchod už by pro Slavii znamenal problém, protože by musela nahradit oba střední obránce.

„Deli tady má smlouvu. Víme o tom, že ho sledují některé kluby ze zahraničí. V tuhle chvíli nevím, jestli zůstane, nebo ne. Samozřejmě záleží na tom, jak se dohodne s vedením. Kdyby odešel, tak by to ideální nebylo. Na posilách bychom museli pracovat dál,“ krčil rameny slávistický trenér.

Radost mu udělal alespoň záložník Jaromír Zmrhal, o jehož možném odchodu se mluvilo v posledních dvou letech snad v každém přestupním období. Už na začátku jara prodloužil smlouvu na další tři roky.

„Jsme dohodnutí, že Jarda zůstane minimálně na poháry a možná i celý rok. Ale nabídka samozřejmě může přijít na kohokoliv...“ usmál se Šilhavý.

Jistě zůstává i útočník Milan Škoda, což sám potvrdil v neděli.

A co příchody?

Podepsaný je přestup zlínského stopera Jakuba Jugase, který by měl nahradit Lüftnera.

„Post středního obránce je dost specifický. Když je tam jeden zahraniční hráč, tak je to až až. Když jsou cizinci oba, tak už to podle mě není ideální. Jakuba Jugase považujeme za velmi dobrý tip. Známe ho dlouho. Zajímali jsme se o něj už v době, kdy jsme jako trenéři v letech 2011 až 2014 vedli Liberec. Od té doby navíc ušel kus cesty. Vnímáme ho jako lídra, bojovníka, který chce vyhrávat,“ popisoval Šilhavý.

A pokračoval: „Přijít může víc hráčů než jen kus za kus. Chtěli bychom, aby hráči, kteří u nás byli, měli kvalitu a týmu pomohli. Musí mít zkušenosti, aby ten tlak ustáli.“

Šilhavý, jeho asistenti a vedení klubu budou v následujících týdnech řešit i situaci hráčů na hostování. Třeba útočníka Gina van Kessela či záložníka Jaroslava Mihalíka, kteří na jaře hráli v Polsku.

„Ale moc toho tam nenahráli... Ještě jsme se přesně nedohodli, ale 19. června by se měli hlásit u nás, pokud nedojde k nějakému zájmu ze strany jiných klubů. Tím, že tam moc nenastupovali, tak nám to moc neulehčili. Mysleli jsme si, že budou vytížení víc. Nechci předjímat, co s nimi bude. V tuhle chvíli to sám nevím,“ přemítal Šilhavý.

V trochu jiné pozici bude defenzivní záložník Tomáš Souček. Ten v Liberci nastupoval pravidelně a dokonce se udržel v reprezentaci. Na jeho pozici je však ve Slavii jedničkou africký mistr Michael Ngadeu Ngadjui.