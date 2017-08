Nová Slavia se tvoří za pochodu. Proklouzne přece jen do Ligy mistrů?

Nejbližší týden stráví na kraji propasti.

Jak to chtějí slávisté vybalancovat, aby se neskutáleli dolů?

Pravda, není to propast, jež by s sebou přinášela ničivé následky. Rozhodně není životu nebezpečná, protože dole pod kopcem je připravená molitanová peřina, o kterou se Slavia v případě pádu zastaví bez zranění.

Možná jen s psychickou újmou, protože každý pád je nepříjemný.

Abyste pochopili, dole na zemi se hraje Evropská liga, jejíž základní skupinu má úřadující český mistr už teď jistou.

Jenže chcete-li ve fotbale něco skutečně znamenat, musíte zůstat nahoře na kopci a kopat tam Ligu mistrů.

Zkušenosti by se hodily

Milionářská soutěž se slávistům v úterý výrazně vzdálila. Prohrát 0:2 na Kypru kvůli dvěma gólům z úvodních deseti minut, to je známka fotbalové nedospělosti.

APOEL Nikósie není nepřekonatelný soupeř a realita po úvodním utkání bolí. Souvisí s imaginárním vrávoráním nad propastí. Pokud Slavia nevyrovná balanc a ve středu se v Edenu neprostřílí dál, bude se nejméně další rok závistivě dívat nahoru na ten kopec a doufat, že se tam zase vyškrábe.

„Chybějí nám zkušenosti, musíme je sbírat dál,“ prohlásil trenér Jaroslav Šilhavý v horké noci, kdy fanoušci Nikósie v pekelné atmosféře slavili sladký náskok.

V pohárech se obvykle domácí výhra 2:0 neztrácí. To už musí být. Zvlášť v tak zásadním utkání, jakým je odveta posledního předkola Ligy mistrů, si dá APOEL sakramentský pozor. Slavia musí dřít, neudělat žádnou chybu a doufat. I když z celkového pohledu soupeře přehrála, přestřílela a utahala, nebylo jí to k ničemu. Šanci neproměnila jedinou, zato sama pykala za kiksy.

„Ty dvě chyby nás můžou stát postup. Štěstí holt přeje zkušeným,“ neskrýval záložník Josef Hušbauer.

Mužstvu na startu sezony chybí harmonie, díky níž získalo titul, i příjemná vítězná vlna, jež by zakryla herní nedostatky. Slavia v šesti soutěžních zápasech vstřelila jediný gól ze hry. To je potíž, protože jen na standardní situace se spoléhat nelze.

Musí pomoci kanonýr Škoda nebo kreativní záložníci. Hušbauer ve formě je, slavný Danny si bohužel začal stěžovat na bolavé koleno. Na Kypru nehrál a není jisté, že stihne odvetu. Jeho zkušenosti, které nasbíral za devět let v Petrohradě, by se hodily.

Ale jak Dannyho tělo chránit? Když ho trenér Šilhavý nasadil na páteční obyčejnou ligu proti Jihlavě, mohlo se to jevit jako risk, protože to byla příležitost, jak portugalského mazáka šetřit na daleko důležitější souboj.

Slavia musí obezřetně pracovat s rotací v sestavě, už v sobotu hraje malé derby proti Bohemians. Mistrovský kádr je po letních nákupech nabitý a všichni hráči jsou pochopitelně přesvědčení, že by měli hrát.

A jsme u problémů, které by měla Slavia vyřešit. O Dannym už byla řeč, jeho ztráta je citelná. Defenzivní řadu zase ovlivnilo zranění stopera Deliho, což je stálice a stožár zároveň. Se svalovým zraněním je ošidná každá předpověď, kdy se vrátí.

Silové křídlo Van Buren sice excelovalo v letní generálce, čímž si řeklo o pozornost, ale chce to přidat. Jak v produktivitě, tak v obranné práci. Ukrajinec Rotaň uprostřed zálohy je protřelý, ovšem vrchní rozehrávač z něj nebude, což ukázala naivní chyba před druhým gólem Nikósie i spousta neúčelných přihrávek dozadu.

Slavia - čísla a fakta 6 duelů už má Slavia za sebou v sezoně. Tři vyhrála, jednou remizovala, dva prohrála.

už má Slavia za sebou v sezoně. Tři vyhrála, jednou remizovala, dva prohrála. 2 góly vstřelila ve třech zápasech kvalifikace o Ligu mistrů. Produktivitu musí zlepšit.

vstřelila ve třech zápasech kvalifikace o Ligu mistrů. Produktivitu musí zlepšit. 385 milionů korun může získat, pokud do Ligy mistrů postoupí. Podaří se velký obrat?

Ačkoli se to nedá srovnávat s revolučním projektem Sparty, která nakoupila jedenáct posil z ciziny, také „Slavia – verze 2017“ se tvoří za pochodu. Ideální sestava se hledá. Vždyť na poslední chvíli přišli třeba ukrajinský obránce Sobol nebo slovenský driblér Stoch na kraj zálohy. Časem to může být užitečné, ale rozhodně bude pár týdnů trvat, než si oba zvyknou.

A to ještě Plzeň odmítla prodat útočníka Krmenčíka za bláznivých 80 milionů korun! Byl by to historický rekord ligy, kdyby kývla.

Uvědomte si také, jaká psychologická rozbuška se může rozvinout mezi nevytíženými náhradníky. Reprezentanti Zmrhal a Sýkora, k tomu mladý Slovák Hromada, otrkaný Švento, emotivní Bosňan Mešanovič, norský zadák Flo, turecký matador Altintop. Copak se takoví hráči mohou spokojit s tím, že sedí na lavičce nebo na tribuně?

Pokud to trenér Šilhavý ukočíruje, má velkou šanci na úspěch.

A pokud ne?

„Nevzdáváme se. Věřím tomu, že se o postup do Ligy mistrů ještě porveme,“ tvrdí Jaroslav Šilhavý.

Nepochybně to myslí od srdce, protože nemohl nevidět, jak Slavia svého kyperského soupeře v mnoha pasážích válcovala. Jenže naivní začátek zdůraznil, že český šampion není vyladěný. Výsledek, který si slávisté přivezli, je krajně nevhodný. Hráči to vědí, proto se do Prahy vraceli očividně rozladění.

Je pravděpodobnější, že Slavia to ve středeční odvetě nevybalancuje, skutálí se do Evropské ligy a bude doufat, že jí lekce prospěje. Třeba v boji o další titul. Nezapomínejte, že vítěz aktuální sezony postoupí téměř jistě přímo do Ligy mistrů. A to už je dost pádný důvod k tomu, aby Slavii jedna zbytečná porážka nerozhodila.