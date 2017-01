Roky neobsazená sedmička. Získá ji ten slávista, který splní sedmero

Sedmičku měl ve Slavii naposledy Stanislav Vlček. Klubová legenda, jejíž góly v roce 2007 poslaly vršovický tým do Ligy mistrů. Od té doby nikdo.

„Přitom o ni je zájem. Ale vždycky rovnou říkám, že sedmička je blokovaná. Je to posvátné číslo, které nosili Franta Veselý nebo třeba právě Standa Vlček. Až se objeví nějaký nový špílmachr, který bude dávat góly, tak mu ji slavnostně předáme,“ vysvětlil kustod Jiří Šveněk.

Dokonce existuje sedmero pro sedmičku. Kdo ho ve Slavii splní, ten si významné číslo vyslouží.

Hráč, který chce nosit sedmičku, musí být srdcem slávista.

Hráč, který chce nosit sedmičku, musí být alespoň jednou kapitán, i když třeba jen v přípravném zápase.

Hráč, který chce nosit sedmičku, musí dát alespoň tři góly Spartě.

Hráč, který chce nosit sedmičku, musí dát gól v evropských pohárech, i když třeba jen v předkole.

Hráč, který chce nosit sedmičku, musí být nominovaný do reprezentace.

Hráč, který chce nosit sedmičku, musí dát gól za národní tým.

Hráč, který chce nosit sedmičku, se musí stát nejlepším střelcem ligy.

V současnosti není ve Slavii nikdo, kdo by splnil všechny podmínky. Nejblíž je útočník a zástupce kapitána Milan Škoda, jenž se ovšem nikdy nestal králem střelců, i když v sezoně 2014/2015 dal devatenáct gólů. A taky dal Spartě zatím „jen“ dva góly.

„I kdybych sedmero nakonec splnil, tak bych si sedmičku nevzal. Ale moc se mi ty podmínky líbí,“ řekl Škoda, který už si zvykl na svou jedenadvacítku.

A pokračoval: „Dodržujeme to. Standa Vlček s tím problém nemá a klidně by ji někomu dal, ale já si nedokážu představit, že by někdo přišel a hned hrál se sedmičkou.“

Pokud by sedmero platilo už dřív, tak by pro Slavii tolik významné číslo nemohl nosit ani Vlček. Paradoxně by totiž přísné podmínky nesplnil ani on.

Ale kustod Šveněk věří, že se brzy objeví někdo, kdo sedmičku získá: „Určitě ji někdo dostane. Ale je určená jen těm nejlepším. Ten, kdo ji dostane, si ji zaslouží.“

