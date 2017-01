Sexy Sevilla. Chceme být zajímaví. A nemilosrdní, říká kouč

Vraťme se do loňského června. Uznávaný trenérský machr Unai Emery mizí do Paříže a náruživí fanoušci fotbalové Sevilly se děsí: „Co s námi bude?“ Těžko se jim divit, vždyť chlapík s uhlazeným účesem, horkou krví a vyhraněným názorem vyhrál třikrát po sobě Evropskou ligu!

Uběhl půlrok a zatímco Emery je v lehké deziluzi, protože bohatá Paříž ztrácí ve francouzské lize dřívější suverenitu, fanoušci Sevilly si našli novou modlu. Takovou, která tvrdí: „Hrajeme o titul!“

Cože? Skutečně Sevilla může myslet na trofej, kterou dosud získala jedinkrát v historii? Na trofej, kterou by měla mít předplacenou dvojice Real Madrid & Barcelona?

Od roku 2004 dokázalo slovutnou zeď přelézt jen Atlético Madrid. „My to taky zkusíme. Nemusíme to dokázat, ale budeme o titul bojovat,“ prohlásil trenér Jorge Sampaoli po minulém utkání.

Sevilla při napínavé přestřelce vyhrála 4:3 na hřišti Pamplony a udržela se jediný bod za vedoucím Realem. Co na tom, že královský klub má o zápas méně, Sevilla si žije svůj sen. Podobně jako anglický Leicester před rokem. Outsider to v Premier League dotáhl ke zlatu. Jak dopadne Sevilla? Mimochodem, v osmifinále Ligy mistrů narazí právě na Leicester, ale zpátky k věci.

Ještě nikdy neměla Sevilla v polovině sezony tolik bodů. Ještě nikdy nebyla tak sexy. Jedině Sevilla dokázala porazit Real a po 40 zápasech ukončit jeho rekordní neporazitelnost. „Máme velkou naději,“ říká Argentinec Sampaoli.

Sevilla určitě není žádné béčkové mužstvo, ale že by měla útočit na španělský trůn, to se nečekalo. Ikdyž... „Trenér nám na začátku sezony řekl, že by bylo fajn, abychom se posunuli. Tři triumfy v Evropské lize? Jo, to je skvělé, ale můžeme být ještě lepší,“ líčil klubový prezident Jose Castro.

Jak Sampaoli řekl, tak udělal. Se zavilým výrazem sleduje každý trénink, energicky zasahuje do strojových kombinací, když se mu cokoli nelíbí. Dílčí spokojenost na něm poznáte, když má ruce sepjaté na hrudníku. To pak vyniká i jeho výrazné tetování na pravém rameni.

„Mám dvě tváře. Jsem romantik a zároveň se dokážu chovat jako rebel,“ tvrdí 56letý Sampaoli. Jako hráč to nikam nedotáhl, v devatenácti ho zastavilo těžké zranění: „Kdybych poslouchal, co o mně říkají lidé, nikdy bych se trenérem nestal. Zůstal bych v rodné Casildě a pracoval v bance.“

Naštěstí je Sampaoli paličák, který si umanul, že prorazí jako trenér s atraktivním a náročným ofenzivním stylem. Přes nezajímavé kluby v Peru a Ekvádoru se dostal na populární adresu Club Universidad de Chile a následně k chilské reprezentaci, jež děsila favority. Za rok 2015 byl Sampaoli zvolen třetím nejlepším trenérem světa, za rok 2017 může poskočit.

Sezonu zahájil thrillerem 6:4 s Espaňolem Barcelona a právě na Espaňol narazí v neděli během 20. kola. „Nechceme lidem nabízet obyčejný fotbal, chceme být zajímaví. Chceme být nemilosrdní,“ tvrdí.

Těžko věřit, že byl Sampaoli v létě přesvědčený o nádherné jízdě. Vždyť ze Sevilly utekli prověření borci Banega, Gameiro, Krychowiak, Reyes nebo Coke. Tým se měnil za pochodu, ovšem Sampaoli dokázal, že umí.

V brance čaruje Sergio Rico, v útoku maličký Francouz Ben Yedder, asistence vymýšlí Sarabia, střed pole drží Iborra a na křídle se snaží Nasri, host z Manchesteru City. Novou posilou je černohorský útočník Jovetič, jenž dorazil z Interu Milán. To on ukončil neporazitelnost Realu.

Jak vidno, Sevilla to zkusí.