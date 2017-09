Hrát proti německým hvězdám? Neuvěřitelné, užil jsem si to, řekl Souček

Dvaadvacetiletý Souček za sebou má turbulentní rok. Minulý podzim se dostal do národního týmu, na jaře šel kvůli hernímu vytížení hostovat do Liberce a jakožto hráč Slovanu v reprezentaci debutoval. Po mistrovství světa jednadvacetiletých se vrátil do Slavie, nastupuje pravidelně v lize a znovu si vysloužil místo v nominaci Karla Jarolíma.

Zápas s Německem odehrál celý a bránil třeba Toniho Kroose z Realu Madrid nebo Mesuta Özila z Arsenalu.

Zážitek pěkný, ale mohl být hezčí - čeští fotbalisté sahali po remíze, kterou jim však vzal v 88. minutě stoper Mats Hummels. Po centru ze standardní situace.

„Šli jsme čtyři velký do zdi, báli jsme se střely, aby to někdo netrefil. Oni chytře viděli, že tam mají výškovou převahu, rozehráli to a Hummels to krásně trefil,“ konstatoval Souček.

Dostal jste důvěru a nastoupil rovnou v základní sestavě, jak to vnímáte, že jste mohl hrát proti německým hvězdám?

Vážím si toho hodně, jsou tam jména jako Özil, Kroos, Hummels a další. Pro mě to je úplně neuvěřitelné, užil jsem si to.

Co říkáte na pochvalu od německého trenéra Joachima Löwa?

Pro nás všechny to je pozitivum, věřím, že nás to nastartuje do pondělního utkání. Snad to vyjde jak výkonem, tak výsledkově. Na nic jiného než výhru nemyslíme.

Jak by měla reprezentace hrát v Severním Irsku, aby uspěla a získala potřebné tři body?

Musíme podat stejně týmový výkon. Víc je překonat co se týče fotbalovosti. Oni budou hrát hlavně srdcem, bojovností, dlouhými nákopy a dlouhými auty. V tom je musíme přelstít, hrát fotbal. Šance určitě přijdou.

V čem bude utkání proti Severnímu Irsku jiné než to s Německem?

Teď tam nejdeme jako outsideři, všichni od nás čekají body. Musíme se s tím porvat a věříme, že ty body přijdou.

Severoirové mají na českou reprezentaci sedmibodový náskok na druhém barážovém místě, nemusí tudíž bezhlavě útočit. Jste připravení i na případné dobývání jejich defenzivy?

Je to možný, jim stačí bod. Koukneme na video a probereme to. Budeme chtít dát co nejdřív gól.