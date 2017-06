Reprezentace řeší trable. Mohlo by to být horší, neztrácí Jarolím náladu

Kouč národního mužstva však nepropadá trudomyslnosti: „Je toho dost, ale mohlo by to být horší. I když bych si dokázal představit i lepší variantu. Zkrátka je to takhle, tak co se dá dělat.“

Ve středu ještě před oficiálním srazem vypadl z nominace ofenzivní záložník Josef Šural. Na soupisku naopak přibyli Jakub Jugas, Ondřej Čelůstka, Petr Mareš a Tomáš Přikryl.

Ve čtvrtek trenéři povolali Jana Kopice.

V pátek národní mužstvo přišlo o Antonína Baráka. Ten si odjel léčit zranění na soustředění do Rakouska, kam odjel s reprezentační jedenadvacítkou. Nahradil ho Michal Sáček. A seznam marodů na poslední chvíli rozšířil ještě Filip Novák.

Trenér Karel Jarolím dohlíží na trénink reprezentace.

„Možná ještě povoláme Adama Hlouška, i když ho v neděli čeká v polské lize zápas o titul. Přemýšlíme o tom,“ popisoval Jarolím.

Tím problémy české reprezentace nekončí.

Zaprvé, tým ani dva dny před pondělním přípravným zápasem v Belgii není kompletní, protože Marek Suchý, Tomáš Vaclík, Tomáš Sivok a Bořek Dočkal se k týmu teprve připojí. Někteří ještě v Praze, jiní až po nedělním přesunu do Belgie.

Zadruhé, někteří klíčoví hráči nebyli v poslední době v zápřahu. Třeba záložník Bořek Dočkal odehrál v květnu za čínský klub Che-nan jediný zápas.

„Samozřejmě je to komplikace. Navíc uvidíme, v jakém stavu bude po dlouhé cestě,“ podotkl Jarolím.

Jeho tým čekají během posledního srazu dva zápasy. Pondělní duel v Belgii je přípravný, sobotní utkání v Norsku se bude počítat do kvalifikace o postup na mistrovství světa 2018.

„Zápas v Belgii bude hlavně test. Všichni odehrají minimálně poločas, aby měli zápasové zatížení. Každý dobrý výsledek s takovým soupeřem by nás do kvalifikace povzbudil. Doufám, že to zvládneme a že nás to dobře naladí,“ dodal Jarolím.