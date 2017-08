Být tahounem Udinese? Pokrok jsem udělal velký, ale zatím ne, řekl Jankto

Do Prahy dorazil vyčerpaný o pondělním poledni. Po nedělním zápase italské ligy, který končil o půlnoci, přejel s týmem do Udine a ve tři ráno okamžitě odjel na letiště. Únavu už Jakub Jankto setřásl. „Na dnešek jsem se vyspal dobře. Cítím se o něco líp.“

Horší pocity má z víkendového výsledku, Udinese totiž podlehlo 2:3 nováčkovi italské ligy, týmu SPAL z Ferrary. „Absolutně zbytečná porážka. Prohrávali jsme 0:2, pak jsme zabojovali, dali do toho všechno - bylo to 2:2. Jenže si necháme dát naprosto hloupý gól v poslední minutě,“ mrzelo Jankta, který srovnával loňský ročník s aktuálním a vyjádřil se také k rekordnímu přestupu stejně starého kamaráda Patrika Schicka.

Oba dosavadní zápasy italské ligy jste odehrál celé, z tohoto pohledu ale musíte být spokojený, ne?

Jo, určitě, jsem rád, že jsem navázal na předchozí sezonu. Začal jsem prakticky třemi celými zápasy, když počítám i pohár (proti Frosinone odehrál 83 minut a dal gól, pozn.), vytížení je dobrý. Jsem rád.

Loňská sezóna pro vás byla zlomová, propracoval jste se do áčka a do základní sestavy. Dá se vaše pozice srovnat s aktuálním ročníkem? Nebo je to jako nebe a dudy?

Neřekl bych, že nebe a dudy, ale ta pozice je lepší. Minulou sezónu jsem začínal v šestém kole, předchozí kola jsem seděl a šanci jsem neměl. Samozřejmě je lepší, když začnete hned od prvního kola a nemusíte na tu šanci čekat.

Na jaře jste prodloužil smlouvu o čtyři roky, nastupujete v základu. Cítíte větší zodpovědnost?

Říká mi to hodně lidí, že kolem mě bude zvýšená pozornost, že na mě bude spoléhat hodně lidí - diváků i spoluhráčů. Uvědomuju si to, ale že bych byl hráč, který by Udinese měl táhnout, to zatím asi nejsem. Na to tam jsou jiní, měli by to být hlavně starší hráči.

Snažíte si nepřipouštět tlak?

Snažím se si to nepřipouštět, myslím, že jsem v tomhle směru docela v pohodě. I kdyby tlak na mě nějaký byl, tak bych si ho asi nepřipouštěl.

Ke zvýšené pozornosti patří i zájem ostatních klubů. Během minulé sezóny se mluvilo třeba o Arsenalu. Je možné, že byste se ještě stěhoval?

Ze srazu určitě neodjedu, vypadá to tak, že v Udinese zůstanu. Na jednu stranu byly nějaké fámy, že bych měl někam jít, ale zůstal jsem, hraju, takže jsem rád.

Fámy? Nic konkrétního, vážného tedy neproběhlo?

Říkám fámy, protože to fámy byly, žádnou konkrétní nabídku jsem na stůl nedostal.

Vyhovuje vám pokračovat v Udine?

Zrovna jsem se před týdnem ohlížel na poslední tři sezony, co působím v Itálii. Myslím, že pokrok jsem udělal opravdu velký a možná by to bylo i špatně, kdybych teď šel do nějakého velkolubu. Řekněme si na rovinu, před dvěma roky jsem trénoval s Primaverou nebo jsem byl někde v Serii B, to samozřejmě nebyla top úroveň.

Do velkoklubu šel váš reprezentační spoluhráč Patrik Schick, nově hráč AS Řím. Co na to říkáte, jak jste přestupové spekulace okolo něj vnímal?

Stihlo se to jen tak tak. Za „Schickyho“ jsem rád, myslím, že i on pozici lehkou neměl, bylo tam několik klubů, všichni ho komentovali, pořád v novinách byl jenom Patrik Schick, takže i pro něj to nebylo lehké. Vypořádal se s tím hodně dobře a nakonec AS, to pro něj může být ten správný klub. Kdyby šel do Juventusu, tak to už je prostě extraklub a měl by tam třeba nějaké potíže. Nechci říct, že v AS Řím bude mít stoprocentní jistotu, že bude hrát všechny zápasy, ale šance přeci jen bude o něco větší než v Juventusu.

Barák, nový parťák v Udine K Janktovi přišel na začátku července ze Slavie Antonín Barák „Začátky jsou pro něj těžké, takže když se mě na něco zeptá, tak mu rád pomůžu. Vztah spolu máme výborný, furt jsme v kontaktu, mluvíme spolu, sedíme vedle sebe. Pomáháme si, ale není to tak, že bychom mluvili jen spolu. Všichni hráči jsou sympatičtí, můžete si s nimi promluvit, v tom žádný problém není. Zápas se SPAL, který teď odehrál, zvládl velice dobře. Přišel za stavu 0:2 a do třiceti minut jsme vyrovnali na 2:2, takže tomu dal určitou kvalitu. Uvidíme, jestli ho v dalším zápase dá trenér do základní sestavy. Myslím, že se to klidně může stát, protože Tonda má dalších 14 dní na to, aby trénoval a dostal se do top formy, jakou měl minulou sezonu,“ uvedl Jankto na adresu nového spoluhráče.



Schickův transfer se řešil celé léto, probírali jste to spolu?

Známe se hodně dobře, ale že bychom to probírali každý den, to se říct nedá. Prohodili jsme pár slov, ale že bychom o tom hodně mluvili, to ne.

V kabině Udinese to bylo téma, řešili jste to se spoluhráči?

Ptalo se mě hodně hráčů: Co je se Schickem? Protože i v italských novinách byl hodně probíraný.

Asi i kvůli částce, až 42 milionů eur (s možnými bonusy) je i na Itálii vysoká cena.

Mylím, že to nebylo hlavní téma, hlavní téma spíš bylo, kam půjde. Jsem rád, že dopadl aspoň AS Řím.

Kdybyste měl sestavit žebříček přestupů v Itálii, kam byste ten Schickův zařadil?

V italské lize bylo hodně přestupů, v AC Milán je sedm, osm nových hráčů. Přestupů bylo hodně, ale určitě bych Schicka zařadil do top trojky. Samozřejmě Bonucci je číslo jedna, protože to vůbec nikdo neočekával (jeden z nejlepších stoperů světa vyměnil Juventus za AC Milán, pozn.). Schicky byl hodně propíraný, protože se to táhlo dva měsíce.

Dá se popsat, jak to on prožíval?

Nemluvil jsem s ním každý den, nevím, co přesně měl v hlavě, ale asi chtěl odejít. Kdo by nechtěl, když má takovéhle šance, takové nabídky? Kdo by to odmítl?

V Itálii jste tři roky, tamní ligu znáte velmi dobře. Dokážete odhadnout, co Schicka čeká?

Bude mít hodně velkou konkurenci. Na druhou stranu odešel Salah, pro AS jeden z nejlepších hráčů. Přes Edina Džeka to bude mít těžké, ale myslím, že když ukáže, co minulou sezonu ukázal v Sampdorii, tak se může prosadit.

Pojďme k reprezentaci, v pátek hrajete kvalifikaci s Německem. Co čekat od zápasu?

Bude nesmírně složité, to víme všichni. Jsou to mistři světa, vyhrávají úplně všechno napříč kategoriemi. Je jedno, jestli postaví toho nebo toho, všichni mají top kvalitu. Musíme podat nadstandardní výkon, dát do toho všechno a i doufat, že se Němcům u nás nebude dařit.

Co všechno se musí sejít, aby jste z utkání vybojovali nějaké body?

Musíte mít i trochu štěstí s takovým týmem. Nikdo neočekává, že by si Němci nic nevytvořili. Nesmí mít svůj den a my naopak musíme podat nadstandardní výkon. Myslím, že můžeme uspět, protože hrajeme doma. Bude vyprodaný stadion. Dalším bodem je, že tam nesmí být z naší strany žádný strach, musíme hrát to, na co jsme zvyklí. Je tu několik hráčů, kteří mají hodně velké zkušenosti ze zahraničního fotbalu, z nejlepších lig. Myslím, že Němci to proti nám nebudou mít lehké.