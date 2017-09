Proč krach? Češi neumí postupný útok, chybí hráči s fotbalovým myšlením

Fotbalové Česko ve své samostatné historii nastoupilo do šesti kvalifikací o postup na mistrovství světa, zvládlo jedinou a dostalo se na turnaj v roce 2006.

„Od roku 2008 je tady dlouhodobý útlum. Ta naše slavná éra skončila odchodem Karla Brücknera, jednoho z nejlepších z nás. Ale jaký měl on výběr hráčů a jaký je teď? Každý vidíme propad českých hráčů na evropském trhu,“ poznamenává Lička.

Národní mužstvo v pondělí večer ztratilo i teoretickou naději na účast na šampionátu, který příští rok hostí Rusko. Prohrálo na hřišti Severního Irska. Tento průměrný evropský tým přitom během dosavadních osmi zápasů kvalifikace získal o deset bodů víc než Češi (19 ku 9). Dal šestnáct branek, Češi jen deset. Inkasoval jen dvě, Češi devět.

„Pro obyčejné fanoušky u nás to jsou neznámí hráči, no name. Ale pracují v náročném prostředí, hrají náročné soutěže, každý zápas musí dokazovat, že tam patří. Pokud ne, přijde jiný. Je tohle u nás? Odpovězte si sami. Aby se hráč posouval dál, potřebuje za rok odehrát šedesát těžkých zápasů. Doma mu to nenabídneme,“ poznamenává Lička.

Současný krach v kvalifikaci ukázal, že Česko nemá hráče, osobnosti, kteří rozhodují zápasy. Jaký je vlastně typický český fotbalista?

„Zvládne taktiku, je disciplinovaný, pracovitý i technický, má obrovskou snahu,“ říká někdejší reprezentační kouč Michal Bílek, který jako poslední měl s národním mužstvem úspěch - čtvrtfinále Eura 2012. V následné kvalifikaci o světový šampionát 2014 však ani on se svým týmem neuspěl.

„Když vezmu poslední zápas v Belfastu, ukázalo se, že máme mezihru, ale naprosto zásadně chybí nápad, moment překvapení, nečekaná přihrávka. Prostě nemáme hráče s fotbalovým myšlením. Splňuje to snad Dočkal, Hušbauer, ale potřebujeme jich víc,“ poznamenává Bílek.

„Máme sice hráče v dobrých soutěžích, ale jaké? Obránce, to jsou dělníci, ti nerozhodují zápasy,“ upozorňuje Lička. „Dnes přes padesát procent gólů padá z postupného útoku a ten my neumíme.“

A co vlastně Češi umí? „Hrát zezadu a rychle zaútočit do otevřené obrany soupeře. To nám vyhovuje. Jenže k tomu nás Severní Irové nepustili. A na postupný útok prostě hráče nemáme, nic jsme nevymysleli,“ říká Bílek.

Co dál? Vyměnit trenéra? „To by byl totální nesmysl. Karel by měl zůstat nejen na příští dva roky, ale klidně další čtyři,“ říká Lička.

„A musíme doufat, že hráči jako Schick budou v těch dobrých klubech nastupovat pravidelně. A počkat, až se objeví další,“ přemítá Bílek.

„Fotbalové hnutí si musí říct, kam dál. V poslední době se v mládeži udělalo hodně kroků, myslím si, že dobrých. Jde o to v nich pokračovat, vydržet a čekat,“ dodává Lička.