Pracujeme ještě na jedné posile, zní z Ostravy po příchodu tří hráčů

Jakubov zaujal podzimní střeleckou fazonou - dal deset branek. „Je to hráč, který se dokáže orientovat ve vápně a umí střílet góly. S koncovkou jsme na podzim měli v některých zápasech problémy. Doufáme, že své střelecké schopnosti prokáže i u nás,“ řekl sportovní ředitel FC Baník Ostrava Dušan Vrťo.

„Nabídek po podzimní části sezony bylo více, až jsem z toho byl překvapený. Jednání ze strany Baníku ale bylo rychlé a konkrétní, táhlo mě to sem od začátku. Baník je tradiční klub se skvělými fanoušky, bude se hrát o postup do ligy a chtěl bych k tomu pomoct. Věřím, že si ligu zahraju v dresu Baníku,“ prohlásil 25letý Jakubov. „Jsem strašně rád, že to takhle dopadlo, těším se na nové angažmá. Věřím, že mi to tady taky bude padat.“

Staronovou oporou Baníku by měl být rovněž Robert Hrubý. Dvaadvacetiletý střední záložník, který v klubu předváděl výborné výkony už během jarního hostování, se definitivně stal hráčem Baníku. Hrubý s klubem podepsal kontrakt na tři a půl roku.

„Nad nabídkou Baníku jsem uvažoval asi od konce listopadu, kdy se mi vedení klubu ozvalo poprvé. Neberu to tak, že jdu do druholigového klubu. Baník do ligy patří a já věřím, že ten následující půlrok zvládneme a vrátíme se,“ konstatoval Robert Hrubý, jenž po návratu z Ostravy v létě bojoval o místo v kádru mateřské Slavie, ale nakonec na podzim hostoval v Teplicích, kde i kvůli zranění vypadl ze základní sestavy a v podzimní části sezony nastoupil do osmi zápasů.

„Je to typ hráče, kterého do týmu potřebujeme a kterého si hodně přál i trenér Vlastimil Petržela. Navíc se už u nás osvědčil a víme tedy velmi dobře, koho kupujeme,“ podotkl Vrťo a dodal: „Povedlo se nám v prosinci podepsat tři hráče, o které jsme stáli. Teď pracujeme ještě na jedné posile.“