Olomouc podržela trenéra Jílka, chce mu přivést ofenzivní posilu

Jílek se těší nebývalé důvěře nadřízených. O místo nepřišel po sestupu do druhé ligy, ani když vzdor postupovém cíli z úvodních čtyř kol vyhrála Olomouc jediné a třikrát remizovala. Je až šestá se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí dvojici Ostrava - České Budějovice.

A předvádí hru, která nebaví.

Sigma stále věří, že se pod 40letým trenérem začne zlepšovat. „Byla to hodinová debata, ale ne oodvolání Jílka. Spíš jsme si vyhodnotili zápasy, situaci, co by se mělo dělat,“ řekl místopředseda představenstva Olomouce Petr Konečný. „Na základě této debaty jsme se rozhodli nechat to zatím tak, jak to je. Trenér Jílek důvěru získal.“

Podle informací MF DNES přitom byla ve hře varianta, že Jílka nahradí kouč Uničova Jiří Balcárek. Minář na představenstvu přednesl analýzu, jejímž závěrem bylo, že změna trenéra by teď nepomohla. Podobný pohled měl také další člen olomouckého představenstva, někdejší trenér Milan Máčala.

„Pan Máčala je v Dubaji, ale telefonicky nám sdělil, že sledoval tréninky i zápasy, měl rozhovory s hráči, a že by to v tuto chvíli také nechal tak,“ tlumočil Konečný.

Minář se teď pokusí získat hráčskou posilu. „Chybí nám útočníci, jeden určitě, ne-li dva. Je to úkol pro sportovního ředitele Mináře,“ dodal Konečný s tím, že klubu pomohou finanční bonusy z Liberce a Plzně po jejich postupu do Evropské ligy, na kterém se podíleli i bývalí sigmáci.

Olomouc si nechala odložit páteční utkání s Táborskem, neboť Jílek si plní reprezentační povinnosti učeské jedenadvacítky, kde je asistentem. „Přišlo nám blbé, aby za situace, kdy jsme trenéra podrželi, nemohl tým nachystat na utkání,“ vysvětlil Konečný.