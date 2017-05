VIDEO: Exligový Rýdel se v MSFL blýskl dvěma góly, Uničov blízko postupu

Třiatřicetiletý Rýdel jednou překvapil gólmana dalekonosnou ranou z volného přímého kopu, druhou trefu v utkání – a v sezoně – přidal po změně stran hlavou. Bývalý mládežnický reprezentant má ve svém životopise mimo jiné účast na ME hráčů do 21 let v roce 2007.

Uničov učinil další významný krok k prvenství a historickému postupu do druhé nejvyšší soutěže. Svěřenci trenéra Jiřího Balcárka vyhráli v Kunovicích nad domácím „béčkem“ Slovácka 1:0 a tři kola před koncem vedou stále s osmibodovým náskokem před druhou Sigmou Olomouc B.

Utkání rozhodl už po pěti minutách hry Aleš Krč, který vede soutěž střelců s celkově 19 góly. Brankář Tomáš Uvízl vychytal Uničovu podesáté čisté konto.

Výsledky 26. kola: Otrokovice - Hlučín 1:3 (1:1), Sigma Olomouc B - Velké Meziříčí 2:0 (2:0), Vyškov - Mohelnice 5:0 (0:0), Hulín - Blansko 3:0 (3:0), Petřkovice - Kroměříž 0:2 (0:0), HFK Olomouc - Třebíč 3:0 (1:0), 1.FC Slovácko B - Uničov 0:1 (0:1), Fastav Zlín B - Líšeň 1:3 (1:1).