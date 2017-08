Moje nešikovnost, kál se Hübschman. A Fillo zachránil Teplicím remízu

„Je to pro nás ztráta, chtěli jsme ten zápas strašně moc vyhrát. Ale nakonec můžeme být rádi za bod,“ uznal Fillo po remíze 1:1.

Právě záložník Fillo měl největší šanci prvního poločasu. Teplický záložník si si naběhl za obranu na Šušnjarův dlouhý pas, ve vápně se zbavil dobíhajícího obránce zasekávačkou, ale v ideální pozici pravačkou přestřelil.

Po změně stran měly Teplice ještě více ze hry, ale Jablonci vyšel tah s výměnou útočníků. Běhavý Mihálik rozhýbal útok hostů a dělal obraně Teplic větší problémy než Doležal. Zeleného šanci ještě Grigar chytil, ale deset minut před koncem dostal Mihálik dostatek prostoru k individuálnímu průniku, navedl si míč na střelu a umístěnou ranou k tyči zařídil Jablonci vedení.

To ale vydrželo jen pět minut, jelikož i za Teplice zaúřadoval střídající útočník Červenka. Při jeho snaze o uvolnění ho ve vápně stáhl Hübschman a sudí Příhoda nařídil pokutový kop. Ten tvrdou ranou do středu branky proměnil Fillo a zařídil dělbu bodů.

„Červus (Červenka) se na mě dobře natlačil, já ho měl nechat otočit a teprve pak na něj jít. Byla to moje nešikovnost, hloupost, jednoznačně to beru na sebe. Ztratili jsme dva body jenom kvůli tomu, že jsem udělal chybu,“ kál se jablonecký stoper Tomáš Hübschman.

V sestavě Jablonce už nastoupila nová posila ze Slavie Tecl, který byl na pravé straně hodně aktivní.

„Moje premiéra? Nic moc! Kdybychom vyhráli, tak bych byl spokojený, takhle je to škoda, když přijdete o body těsně před koncem. Celý zápas makáme na tom, abychom se dostali do vedení, a když se nám to povede, tak si necháme dát gól,“ mrzelo Tecla. „Remíza je nakonec asi spravedlivá, ale pro nás je to horší než pro domácí.“ Jablonec je pro Teplice neoblíbeným sokem, skláři s ním ztratili body podeváté z posledních 11 soubojů.

„Určitě jsme do zápasu šli s cílem získat tři body. Remíza nám nestačí, na remízu doma nehrajeme,“ štvalo teplického záložníka Daniela Trubače. Po třech kolech mají Teplice v první lize čtyři body, na kontě už mají výhru, porážku i remízu. „Nemůžeme být úplně spokojeni, na druhou stranu nejsme ani úplně zklamáni. Je to takový střed. Hlavně dneska jsme chtěli urvat tři body, ale Jablonec ukázal, že to je velmi kvalitní tým,“ hodnotil teplický rozjezd kouč Daniel Šmejkal.