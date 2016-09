Ligový víkend: Rosický, Slavia s novým koučem. A dá už Příbram gól?

Utkání Sparty s Mladou Boleslaví bude po páteční předehrávce Slovácka proti Zlínu prvním sobotním zápasem. Má být krásné počasí, ale většina sparťanů tentokrát dá před výletem k vodě asi přednost návštěvě Letné.

Rosický se ze zahraničí vrací po dlouhých patnácti letech a podle zpráv z klubu by měl minimálně na část utkání nastoupit. Stejně jako Kadlec, kterého Sparta vykoupila z dánského Midtjyllandu za rekordních 73 milionů korun.

Sparta - Mladá Boleslav sobota 15:00 (O2 TV Sport), rozhodčí: Hrubeš - Koval, Hrabovský Předpokládané sestavy: Sparta: Koubek - Karavajev, Holek, Costa, M. Kadlec - Zahustel, Mareček, Vácha, Šural - Lafata, V. Kadlec. M. Boleslav: Diviš - Pauschek, Da Silva, Hůlka, Fleišman - Kúdela, Mareš - Vukadinovič, Magera, Přikryl - Mebrahtu.

Souboj druhého týmu tabulky se třetím má jasné lákadlo. Návraty Kadlece a Rosického by mohly pomoci slušně zaplnit, možná i vyprodat stadion. „Fanoušci se mají na co těšit, oba hráči budou připraveni do utkání,“ prozradil sparťanský asistent trenéra Zdeněk Svoboda.

Naopak Boleslav nemůže počítat s čerstvou posilou Matějovským, který přišel hostovat právě ze Sparty - je zraněný. Stejně jako Rada, který možná bude chybět až do konce sezony.

„Nám se vstup do sezony povedl, takže můžeme být v pohodě a snažit se v tomto prestižním utkání uhrát nějaké body,“ tvrdí gólman Boleslavi Jakub Diviš. „Oni jsou druzí, my třetí a jdeme si to rozdat o místo v tabulce. Musíme hrát bez respektu a bez přehnané slušnosti.“

Karviná - Jihlava sobota 17:00, rozhodčí: Ardeleánu - Ratajová, Peřina Předpokládané sestavy: Karviná: Laštůvka - Holík, Dreksa, Hošek, Eismann - Janečka, Šisler - Moravec, Budínský, Zelený - Jurčo. Jihlava: Hanuš - Blaič, Krejčí, Rosa, Urdinov - Batioja, Urblík - Vaculík, Hronek, Ikaunieks - Rabušic.

Nováček z Karviné zatím příjemně překvapuje. Doma vytěžil ze dvou ligových utkání čtyři body, skóroval ve čtyřech z pěti kol a je sedmý. Zároveň ale také spolu s Jabloncem obdržel nejvíc gólů v celé soutěži - jedenáct.

Jihlavě se daří o dost hůř, ještě nevyhrála a získala jen dva body za remízy. „Reprezentační přestávka nám přišla vhod, vyprázdnila se marodka, zaměřili jsme se na zlepšení organizace hry,“ říká trenér Michal Hipp.

Hradec Králové - Příbram sobota 17:00, rozhodčí: Marek - Nádvorník, Kubr. Předpokládané sestavy: Hradec: Ottmar - Holeš, Chleboun, Plašil, Mudra - P. Černý, Schwarz - Martan, Trubač, Malinský - Žondra. Příbram: Hruška - Mareš, Chaluš, Jiránek, Divíšek - Pilík, Trapp, Rezek, Ferrara - Peltier, Mahmutovič.

Hradec v lize neporazil Příbram už šestkrát za sebou, třikrát s ní prohrál a třikrát remizoval 0:0. Navíc v těchto šesti zápasech vstřelil jen jediný gól. Ale i tak bude favoritem: v tabulce už totiž má šest bodů, zatímco Příbram ani jeden a dokonce ještě nedala ani gól. Pokud znovu prohraje a netrefí se, půjde o nejhorší start v historii ligy.

„Je to důležitý zápas pro obě mužstva. Když střetnutí zvládneme, tak vnímáme, že budeme v klidném středu tabulky. Samozřejmě Příbram dosud nevyhrála, nedala gól, ale o to těžší to bude,“ uvědomuje si kouč Hradce Bohuslav Pilný.

Liberec - Plzeň sobota 20:15 (ČT sport), rozhodčí: Julínek - Blažej, Myška. Předpokládané sestavy: Liberec: Dúbravka - Coufal, Hovorka, Pokorný, Bartošák - Breite, Sýkora - Bartl, Folprecht, Navrátil - Baroš. Plzeň: Kozáčik - Matějů, Hejda, Hubník, Limberský - Petržela, Hromada, Kace, Kopic - Ďuriš, Bakoš.

Z posledních třinácti vzájemných ligových utkání vyhrál Liberec jediné a Plzeň naposledy na severu prohrála v roce 2007. Zároveň se ale Liberec může opřít o slušnou domácí bilanci: pod Ještědem v lize prohrál jediný z posledních 22 domácích zápasů, a to právě s Plzní.



Tentokrát nemůže využít Vůcha, který hostuje právě z Plzně. Ta už naopak možná nasadí Albánce Kaceho, posilu z PAOK Soluň. A na hrotu by mohl hrát Bakoš, který ještě na jaře střílel góly za Liberec.

„Očekávám hodně kvalitní fotbal s dobrou kulisou. Má být hezké počasí, sluníčko, věřím že po postupu do základní skupiny Evropské ligy bude hlad po fotbale a budeme atakovat osmitisícovou návštěvu,“ přeje si domácí trenér Jindřich Trpišovský.

Bohemians 1905 - Brno neděle 15:00 (O2 TV Sport), rozhodčí: Zelinka - Pelikán, J. Paták Předpokládané sestavy: Bohemians: Budinský - Dostál, Krch, Šmíd, Havel - Hubínek, Jirásek - Hašek, Mašek, Luts - Holenda. Brno: Melichárek - Šural, Vraštil, Kijanskas, Lutonský - Polák, Lacko - Hyčka, Škoda, Vávra - Řezníček.

Už je to hodně dlouho od chvíle, kdy Brno naposledy vyhrálo v Ďolíčku: stalo se tak v srpnu 2002. Teď má slušnou formu: spolu se Spartou a Zlínem ještě v lize neprohrálo a ve čtyřech odehraných zápasech inkasovalo jediný gól. Na druhou stranu ale pouhé dva vstřelilo.



Bohemians se zatím trefili třikrát a přivedli Jana Holendu z Plzně, který by mohl v útočné fázi hodně pomoci. „Je už k dispozici a trénuje s týmem. Jestli ho nasadíme, nebo nenasadíme, to se ještě uvidí,“ zůstal tajemný trenér Miroslav Koubek.

Jablonec - Dukla neděle 17:00, rozhodčí: Franěk - Wilczek, Fišer Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Kouřil, Pernica, Hybš - Hübschman - Nový, Trávník, Jiráček, Končal - Mehanovič - Wágner. Dukla: Hroššo - Kušnír, Štetina, Šimůnek (Smejkal), Podaný - Marek Hanousek, Považanec, Tetour - Néstor, Beauguel, Olayinka.

Jablonec se potřetí za sebou v lize utká s pražským soupeřem, prohrál se Spartou (0:3) i s Bohemians (0:2). Trápí ho obrana, zatím obdržel spolu s Karvinou nejvíce gólů v celé soutěži - jedenáct. Ale ani Dukla nezáří: v této sezoně vyhrála jediné z pěti ligových utkání, poslední dvě kola prohrála.



A navíc přišla o trenéra Šilhavého, který odešel do Slavie. Místo něj zřejmě zápas odkoučuje dosavadní trenér juniorky Jaroslav Hynek. „Za těch pět dní, co jsme měli na přípravu, jsme udělali nějaké změny,“ prozradil dočasný kouč. „Snažíme se maximálně připravit a soustředit se na sebe, abychom podali koncentrovaný výkon, který nám přinese kýžené tři body.“

Teplice - Slavia neděle 18:15 (ČT sport), rozhodčí: Královec - Moláček, Antoníček Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Lüftner, Jeřábek, Krob - Ljevakovič - Hora, Hrubý, Kodeš, Fillo - Vaněček. Slavia: Pavlenka - Bořil, Bílek, Deli, Švento - Barák, Ngadeu - Van Kessel, Hušbauer, Zmrhal - Škoda.



Slavia v minulém kole podlehla Plzni a prohrála v lize poprvé po jedenácti zápasech. Nevýrazné výkony v úvodu sezony stály místo kouče Uhrina, a tak pražský tým v Teplicích poprvé povede nový trenér Jaroslav Šilhavý. Na domácí lavičce zase bude sedět Daniel Šmejkal, který ve Slavii prožil krásné časy jako hráč.



„Samozřejmě to pro mě bude trochu pikantnější, ale nemyslím si, že by to mělo na něco vliv,“ tvrdí. „ Ve Slavii došlo ke změně trenéra, takže určitě to bude trochu neznámá. Ale věříme, že body zůstanou doma.