Ostrava dohnala ztrátu. Nevyhrát takový zápas je umění, vzdychl Tecl

Dva týdny Ostravští pracovali na zlepšeni obrany, jenže přišel první útok protivníka a ve čtvrté minutě, poté co jim utekl Tecl, prohrávali... „Začneme tím, že hned chybujeme a soupeř nás ztrestá,“ povzdechl si ostravský trenér Radim Kučera.

Tecl se dostal za obranu na hraně ofsajdu. „Jestli byl, nebo ne, to je těžké takto posuzovat, ale Jablonec to vyřešil dobře a je to pro nás zase ponaučení, protože jsme se na to čtrnáct dnů připravovali, a přesto dostaneme gól,“ řekl záložník Robert Hrubý.

„Nevím, jestli to ofsajd byl, ale koukal jsem se, jestli rozhodčí mává, nebo ne,“ uvedl jablonecký útočník Stanislav Tecl. „Ale ztratit vedení 2:0 je strašné.“

Baník doma stejně jako předtím s Teplicemi dotahoval dvoubrankovou ztrátu. „Byl to podobný zápas v tom, že jsme museli znovu dohánět vedení soupeře,“ podotkl Hrubý. „Ale mohli jsme to zase otočit, škoda že Poznar trefil břevno. Hrajeme slušný fotbal, jen vzadu udržet nulu.“

Jablonečtí věděli, že i Teplice přišly v Ostravě o dvoubrankové vedení. „Tím je to pro nás horší. Víme, jak to tady je, a stejně se necháme hloupě nachytat. Nevyhrát takový zápas je umění,“ prohlásil Tecl.

Ostravští jako by se v první půli báli. Jejich útoky končily ztracenými balony. A jedinou šanci nevyužil Sus - když se dostal sám před gólmana, z úhlu netrefil branku. „V prvním poločase jsme situace řešili zbytečně zbrkle, nevyhověli jsme si a z toho plynuly ty ztráty. Po tom gólu jsme byli jako opaření,“ uvedl Kučera.

Už ve 38. minutě poslal do zálohy Hlinku místo Paniče. „To byla reakce na Paničův výkon v prvních pětatřiceti minutách,“ řekl kouč.

Ve druhé půli nastoupili Stáňa a Jakub Šašinka. Oba se postarali o vyrovnání, když v 82. minutě Stáňa centroval a Šašinka míč skluzem poslal do branky. „Instinkt zabijáka,“ usmál se Jakub Šašinka. „Viděl jsem Broňu, jak zvedl hlavu. Jak se na mě podíval, cukl jsem zpátky a počkal si. Dal mi to přesně, takže stačilo, abych si dobře naběhl.“

Baník vyrovnal dvěma góly během pěti minut. „Řekli jsme si, že už nemáme co ztratit, a nakonec jsme mohli i vyhrát,“ řekl Jakub Šašinka. „Důležité bylo, že jsme začali hrát dopředu, dávali balony do stran, jak jsme to chtěli od počátku. A první gól nás nakopl. Pak jsme dominovali.“

Řekl si Jakub Šašinka o místo v základní sestavě? „Přišel a dřel, třeba v ní bude už příště na Dukle,“ podotkl trenér Kučera. „Ale všichni střídající hráči přinesli svoje. A ti, co jsou na lavičce, musejí o místo bojovat. Nejen Jakub. Jsem ale rád, že mu to tam spadlo. Mělo to vyjít i Poznarovi, který dal břevno. Potřebuje to, protože na hrotu maká, jede na krev.“

Baníku chyběl od duelu v Plzni stále zraněný útočník Milan Baroš. Zápas sledoval z tribuny. „To, že nebude moci ještě hrát, jsme tajili, protože už jen jeho jméno budí respekt,“ řekl trenér Kučera, jenž věří, že v pátek proti Dukle bude už Baroš moci hrát.