Olomouc čelí očekáváním, Brno se chce odrazit od posledního výkonu

Jeho tým v neděli od 17 hodin už zoufale potřebuje zabrat. Zbrojovka zatím ukořistila pouhý bod, což ji přikovalo na předposlední místo v lize. Jako záblesk naděje vidí Brňané vystoupení, které předvedli před týdnem proti Bohemians, byť k výhře ani vstřelenému gólu nevedlo.

„Byl to aspoň výkon, od kterého se dá odrazit. Věřím, že když budeme pokračovat v těchhle výkonech, tak body v dalších zápasech přijdou,“ prohlásil záložník Tomáš Pilík.

Zbrojovce se vyprazdňuje marodka, na níž zůstal už pouze krajní bek Tomáš Jablonský. Zato se kupí tlak.

„První výsledky nás dostaly do nepohody, což každý hráč trošku jinak snáší. Někdo je flegmouš, takže to hodí za hlavu, někdo si to bere víc. Od toho jsme v kabině my starší, abychom těm mladším v tomhle pomohli,“ oznamuje Pilík.

Zvládne Olomouc roli favorita?

Olomoučtí fotbalisté jdou poprvé od svého návratu do ligy v roli favorita. Na první pohled se to zdá u nováčka jako příliš troufalé, ale stačí si připomenout úspěšný vstup Sigmy do soutěže a na druhé straně jediný bod i předposlední místo soupeře z Brna.

„Favorit? To je otázka spíše pro sázkové kanceláře,“ brání se olomoucký trenér Václav Jílek, ale pak dodá: „Možná budou zvýšená očekávání po dobrých výkonech v úvodních kolech. Ale nepřipouštím si to - hrajeme v domácím prostředí, poslední utkání jsme nezvládli a chtěli bychom bodovat naplno.“

ON-LINE Olomouc vs. Brno od 17 hodin

Hanáci zatím překvapují ligu. O body obrali tradičně silné Mladou Boleslav i Liberec, naposledy se herně vyrovnali i Plzni, po porážce 0:1 ale na body nedosáhli. Teď to mohou napravit a případná výhra by dala razítko pod už tak dost slušný vstup do soutěže.



„Cítíme, že se atmosféra kolem Sigmy malinko vylepšila, a nechtěli bychom to v domácím prostředí pokazit. Pokud možno tři body sebrat a tím pádem by pro nás byl i rozjezd klidnější,“ přiznává Jílek. K dispozici by už mohl mít i Jakuba Plška. Záložník, který po střetu se spoluhráčem nedohrál utkání s Libercem, už s týmem normálně trénuje.

Fotbalistům Zbrojovky se při příjezdu do Olomouce musel vybavit čerstvé vzpomínky z ostudného vypadnutí v poháru s třetiligovou Holicí (1:2).

„Čekám, že Brno bude hrát poctivě do obrany a z malinko hlubšího bloku, ale třeba to bude jinak. My ale nemáme co měnit. Díky naší hře jsme zvládli druhou ligu a byli jsme úspěšní i v úvodních dvou kolech. I v Plzni jsme se prezentovali kvalitní hrou a snahou o kombinační hru. Nejinak tomu bude i v neděli,“ slibuje kouč a přeje si, aby na moravské derby přišlo alespoň pět tisíc diváků.