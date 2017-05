Jedinečný Cristiano. Tým hrál fantasticky, řekl nesobecky po hattricku

Tři góly, tři různé způsoby zakončení a cesta do finále je rázem o polovinu snazší. Úterní večer byl Ronaldův. Dvaatřicetiletý fotbalista opět zářil, opět předvedl famózní výkon, když to Real nejvíc potřeboval. Jako by veškerou sílu soustředil na důležité zápasy a pak jen uvolnil stavidla.

Ronaldovo úterý Jako první hráč dal ve vyřazovacích bojích alespoň 50 branek (nyní 52).

(nyní 52). Celkově nasázel v LM 103 gólů (Atlético 100)

(Atlético 100) Vyrovnal rekord Lionela Messiho v počtu hattricků v LM (7)

V semifinále Ligy mistrů nastřílel nejvíc gólů ze všech (13)



Tak jako ve čtvrtfinále s Bayernem, ve kterém nasázel německým šampionům hattrick. Stejnou porcí branek se blýskl i v další fázi o čtrnáct dní později. Proti nepříjemnému Atlétiku, které chtělo ze stadionu Santiaga Bernabeua odvézt alespoň remízu.

Téhle naději učinil přítrž už v desáté minutě, kdy se trefil hlavou. U jména Ronaldo se v kolonce gólu v Lize mistrů rozsvítilo číslo 101 a v tom okamžiku překonal celkovou bilanci Atlétika. Ve druhé půli přidal nechytatelnou dělovku pod břevno. Pravačkou napálil míč za Oblakova záda - ze tří zásahů ten nejhezčí.

Poslední vsítil v 86. minutě, z hranice penalty, nikým neatakován. V klidu si míč zpracoval a uzavřel skóre na 3:0. Podle klubových statistik to byl Ronaldův čtyřstý gól za Real Madrid. O tomto čísle jsou mírné pochyby, například server Transfermarkt.com uvádí o branku méně, ale to není zásadní.

Stále se jedná o neuvěřitelnou bilanci, vždyť čtyřnásobný držitel Zlatého míče odehrál v dresu „Bílého baletu“ 389 utkání...

„Je úžasné mít takového hráče. K dobrému výsledku je potřeba střelec a on je zkrátka neuvěřitelný,“ řekl krátce po zápase záložník Toni Kroos. Sám Ronaldo ale odmítl strhnout všechnu pozornost jen na sebe. „Celý tým hrál fantasticky,“ prohlásil pro BBC.

Zároveň odmítl, že by byl Real jednou nohou ve finále. „Máme dobrou výhodu, ale ještě není rozhodnuto. Atlético je silné a do semifinále se nedostalo náhodou. Příští středu musíme být koncentrovaní.“

Ronaldo nastřílel sedmý hattrick v Lize mistrů a vyrovnal tak Lionela Messiho. Kolik gólů přidá v odvetě?