Dobrý los, ale nepodcenit, komentují slávisté soupeře v Lize mistrů

„Myslím si, že los je hratelný. Samozřejmě to nebude nic jednoduchého, ale budeme věřit, že to zvládneme,“ řekl pro klubový web záložník Jaroslav Zmrhal. Slávisté, kteří si Ligu mistrů zahrají po osmi letech, počítají spíše s postupem Borisova, tedy téměř dvouhodinovým letem do Běloruska.

BATE je favoritem dvojzápasu, nicméně první duel na jeho hřišti skončil nerozhodně 1:1. Výhodnější pozici do odvety má spíš arménský mistr Alaškert Jerevan. „Myslím, že postoupí BATE. Mluvil jsem o tom zápase v Bělorusku s kamarádem, který utkání viděl a říkal, že BATE bylo mnohem lepší a dostalo smolný gól (vlastní, pozn.),“ řekl útočník Milan Škoda.

BATE Borisov Vizitka Rok založení: 1973

Klubové barvy: modrá a žlutá

Největší úspěchy: 13x mistr ligy (1999, 2002, 2006-16), 3x vítěz domácího poháru (naposledy 2015)

Stadion: Borisov Arena (kapacita 13 126 diváků)

Trenér: Alexandr Jermakovič

Současné opory: Denis Poljakov, Igor Stasevič, Vitalij Rodionov (ČTK)

Nejlepší kanonýr uplynulého ligového ročníku má z losu radost, běloruského soupeře totiž tipoval. Slávisté si myslí, že mohli dostat složitějšího protivníka, ale současně hlásí: nepodcenit!

„Papírově byli v osudí asi těžší soupeři, ale Bate Borisov má z poslední doby obrovské zkušenosti z evropských pohárů,“ upozorňuje trenér Šilhavý na fakt, že nejúspěšnější klub běloruské ligy patří mezi pravidelné pohárové účastníky a v letech 2015, 2014, 2012, 2011 a 2008 nechyběl dokonce v základních skupinách Ligy mistrů.

Kapitán Jiří Bílek souhlasí: „Mohli jsme dostat těžší soupeře, ale i tak je Bate Borisov velmi silný tým a nebude to snadné, protože mají v poslední době mnohem větší zkušenosti s evropskými poháry než my.“

Slávisté - ať už vyzvou Borisov nebo Alaškert - hrají první zápas doma v Edenu. Je to výhoda?

Alaškert Jerevan Vizitka Rok založení: 1990

Klubové barvy: fialová a žlutá

Největší úspěchy: 2x mistr ligy (2016-17)

Stadion: Alaškert (kapacita 6850 diváků)

Trenér: Abraham Chašmanjan

Současné opory: Gevorg Kasparov, Vaagn Minasjan, Artur Edigarjan (ČTK)

„Já jsem si přál začínat doma,“ uvedl Škoda. „Asi je to dobré,“ přemítal záložník Josef Hušbauer, který načrtl i možný scénář postupu do další fáze. „Můžeme doma uhrát nějaký dobrý výsledek, nejlépe s nulou. A venku věřím, že branku vstřelíme, protože jsme v ofenzivě silní,“ doplnil.

Nejzvučnější letní posila Slavie, Portugalec Danny, má s evropskými poháry velké zkušenosti - v Lize mistrů a Evropské lize zasáhl do pětasedmdesáti duelů. Proti Borisovu už hrál – v roce 2008 v dresu Zenitu dokonce vstřelil běloruskému týmu gól. „Už jsem proti nim hrál a vyhráli jsme,“ pamatuje si.

„Přiznám se, že Alaškert příliš neznám, ale uhráli v Bělorusku dobrý výsledek. Nicméně musíme být připraveni a sebevědomí,“ dodal Danny. „Budeme čekat, jak dopadne odvetné utkání, které určitě uvidíme. Už dnes začneme získávat informace z obou táborů,“ vysvětluje Šilhavý. „Věříme, že pokud chceme být úspěšní, tak tento dvojzápas musíme zvládnout,“ doplnil slávistický trenér.