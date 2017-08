Po třech letech zpět. Jupí, radoval se Klopp a chválil za vynikající hru

Liverpool proti Hoffenheimu bavil ofenzivní hrou, vítězství 2:1 z Německa potvrdil výsledkem 4:2 před vlastními fanoušky. O postupu rozhodl skvostný úvod, tři góly během jedenácti minut.

„Začátek zápasu, to byla smršť,“ uvedl Klopp. „Když úvodní duel vyhrajete 2:1, tak od vás protivník v odvetě může očekávat, že se zatáhnete a budete hrát spíš na protiútoky. Rozhodli jsme se to udělat jinak,“ usmál se trenér Liverpoolu, jenž se svými svěřenci soupeře zaskočil aktivní hrou a vysokým presinkem.

Domácí rozhodli o postupu do 21. minuty, kdy na tabulích na stadionu Anfield svítilo skóre 3:0. Tři liverpoolské útoky po straně Pavla Kadeřábka, tři góly. Dvakrát se po kolenou radostně klouzal Emre Can, jednou slavil Mohamed Salah, letní posila z AS Řím.

Hoffenheim se ale nevzdal, mladý kouč Julian Nagelsmann okamžitě stáhl stopera a poslal na hřiště druhého útočníka - a Mark Uth po čtyřech minutách na hřišti snížil. „Skutečně odvážné,“ ocenil tah Klopp.

„Byl to bláznivý zápas, mohli dostat víc gólů. Mohlo to skončit klidně 9:7, ale i tak bychom postoupili.“

Pětinásobný vítěz Ligy mistrů si skupinu zahraje po třech letech. Pod Kloppem zatím došel do finále Evropské ligy, v nejprestižnější klubové soutěži světa to s německým obrýleným trenérem bude premiéra.

„Jupí!“ radoval se Klopp. „Znamená to pro nás všechno. Kvůli tomuhle jsme posledních čtrnáct měsíců tvrdě pracovali. Musím chlapce pochválit, předvedli několik vynikajících fotbalových momentů.“

Kouč Liverpoolu si uvědomuje, že heslo „Liga mistrů“ má rovněž velkou váhu na přestupovém trhu. U Coutinha je klub pevně rozhodnutý, i přes zvyšující se nabídky Brazilce do Barcelony nechce pustit. Klopp by každopádně rád uvítal další vyhlédnuté posily.

Na jejich získání má Liverpool týden, poté následuje reprezentační přestávka a pak se naplno rozběhnou zápasy ve skupinách. Liverpool, který je ve třetím losovacím koši, může narazit třeba na Real Madrid, Barcelonu, nebo Paříž St. Germain. Kvůli pravidlům nemůže být v jedné skupině s dalším anglickým týmem, ale proti skotskému Celtiku by hrát mohl.

„Je tam několik pěkných a velmi obtížných protivníků. Ale nikdo si nás, vzhledem k zdejší atmosféře, nepřeje,“ myslí si Klopp.

S Dortmundem před čtyřmi roky došel až do finále. Povede se mu to samé i na lavičce Liverpoolu?