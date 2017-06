Real ve druhé půli dupl na plyn, nezvládli jsme reagovat, mrzí Allegriho

„Během první půle jsme hráli nádherně. Všichni hráči,“ říkal trenér Massimiliano Allegri reportérům UEFA. Jeho svěřenci dobře bránili a také byli – zejména v úvodu – nebezpeční. Hlavou zakončoval Gonzalo Higuaín, který o pár okamžiků později zkoušel i střelu nohou.

Stejně jako Miralem Pjanič, jehož povedenou střelu vyrazil Keylor Navas, nebyl útočník Juventusu úspěšný. Pak ale svitla naděje, parádní akce čtyř fotbalistů. Míč během ní nespadl na zem a přes Alexe Sandra a Higuaína se dostal k Mariu Mandžukičovi, který si ho zpracoval na prsa a přes hlavu se trefil náramně.

Branka na 1:1 ze 27. minuty byla bohužel pro Juventus z jeho strany poslední. „Bylo to vyrovnané,“ uznal trenér soupeře Zinedine Zidane. „Měli ostrý začátek a dobře kombinovali, ale ve druhém poločase jsme byli o mnoho lepší,“ dodal.

Real po změně stran dominoval. Přimáčkl Juventus na jeho polovinu a bylo jen otázkou času, kdy vstřelí druhý gól. To se povedlo Casemirovi po hodině hry, gólman Gianluigi Buffon, v devětatřiceti letech nejstarší účastník finále, se natahoval, seč mu síly stačily, ale na ránu z dálky, kterou lehce tečoval Sami Khedira, nedosáhl.

O tři minuty později rozhodl Cristiano Ronaldo gólem na 3:1 o tom, že Buffon prohraje i ve svém třetím finále Ligy mistrů. „Real dupl na plyn a my jsme nezvládli reagovat,“ konstatoval Allegri. „Navíc pak dobře bránil a naši útočníci se složitě dostávali do volných prostorů.“

Jaká ironie, že Juventus podlehl své vlastní zbrani. Vždyť na cestě do Cardiffu, kde se zápas sezony odehrál, inkasoval pouze třikrát. Přes Barcelonu, tedy trio Luis Suárez, Lionel Messi a Neymar, postoupil s nulou. Real byl v defenzivě bezchybný a nakonec Juventusu nastřílel čtyři góly – v nastavení se prosadil střídající Marco Asensio.

„Tolik branek, navíc Juventusu, to není nic jednoduchého,“ ubezpečoval Zidane, „náš pohyb a kombinace byly ve druhé půli skvostné, pomohlo i vysoké napadání.“

Real pod jeho vedením vzkvétá, od ledna 2016, kdy ho bývalý francouzský reprezentant převzal, dvakrát triumfoval v Lize mistrů, a letos ovládl i domácí soutěž. Říká se o něm, že sjednotil kabinu a že k němu hráči chovají velkou úctu, což některým jeho předchůdcům chybělo. „Jsem součástí týmu. Klíčem úspěchu je, že se každý z nás cítil důležitě. Každý k našim úspěchům něčím přispěl. Máme skvělé vztahy,“ popisoval Zidane.

To v Juventusu se znovu musejí spokojit s druhým místem v nejprestižnější klubové soutěži světa. Stejně jako v letech 2015, 2003, 1998 a 1997. Pro nejlepší klub italské historie frustrující bilance. „Přesto to byla neobyčejná sezona. Chtěl bych proto mým hráčům poblahopřát. Vyhráli jsme ligu a národní pohár, dostali se do finále Ligy mistrů. Musím jim poděkovat,“ řekl Allegri.

A slíbil: „Příští rok to zkusíme znovu.“