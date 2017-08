Jablonecký kouč: Potřebujeme tři body, už nemůžeme hledět na krásu

Pražané by se mohli zdát být snadnou kořistí, protože v prvních dvou kolech nejvyšší soutěže venku dvakrát prohráli: v Plzni 0:4, v Teplicích 1:3 a se sedmi inkasovanými góly mají nejhorší obranu ligy. Naposledy ve 3. kole ale vše napravili a doma porazili vítěze domácího poháru MOL Cupu a účastníka základní skupiny Evropské ligy Zlín 1:0 a mají o bod víc než Jablonec.

ON-LINE Jablonec vs. Dukla od 17 hodin

„Už potřebujeme získat tři body, už nemůžeme hledět jen na krásu. Za pár týdnů se nikdo nebude koukat, jestli jsme hráli hezky, ale podívá se do tabulky. A když nebudeme mít body, tak to bude špatně,“ konstatoval na webových stránkách klubu Zdeněk Klucký, jablonecký trenér.

„Musíme vstoupit do zápasu s tím, že chceme za každou cenu bodovat, být hladoví před bránou soupeře, být důrazní v soubojích a někdy na úkor krásy do toho vložit více agresivity. Dukla má sice v tabulce víc bodů než my, ale taky na tom není úplně růžově a samozřejmě u nás bude chtít bodovat.“

Jabloneckým fanouškům se poprvé po návratu ze Slavie na roční hostování ukáže útočník či ofenzivní záložník Stanislav Tecl, který za Jablonec nastoupil už před týdnem v Teplicích.

„Pro nás je hrozně důležité, když lidi na fotbal přijdou, budou nás pravidelně podporovat a nebudou chodit jen na Spartu, Plzeň nebo Slavii, ale udělají si čas i na ostatní zápasy. To je pro nás opravdu důležité,“ říká Stanislav Tecl, jenž jablonecký dres oblékl doma na Střelnici naposledy 19. listopadu loňského roku, kdy se blýskl dvěma góly při výhře v prestižním derby nad Libercem 3:0.