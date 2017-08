Hrajte dál po zemi, konstruktivně, nabádal Hašek. Trpělivost se vyplatila

Po půlhodině hry vedli zásluhou Davida Bartka, jenže za osm minut bylo vyrovnáno - kotel za brankářem Tomášem Fryštákem umlčel jeho jmenovec Wágner.

Chvíli na to měla Karviná brejk a jen díky Fryštákově zákroku nedala druhý gól.

„Podržel nás,“ děkoval kouč Hašek. Čím to, že Bohemians, prakticky celý první poločas v převaze, najednou měli takové problémy?

„Na některých hráčích bylo po inkasovaném gólu vidět, že si přestali věřit,“ vysvětloval Hašek. „O poločase jsme se hlavně snažili vrátit hráčům to částečně ztracené sebevědomí. Upozorňovali jsme na to, že budeme muset být trpěliví.“

A skutečně - Karviná se zatáhla, rezignovala na útočení. Chtěla udržet stav 1:1, odvézt si z Vršovic bod za remízu. Klokani měli balon často na kopačkách, hledali skulinky v defenzivě, která dlouho odolávala. Ale neunáhlili se, nezačali se nervózně zbavovat míčů, nebombardovali vápno jedním centrem za druhým.

„Říkal jsem, že nesmíme začít zmatkovat. Že musíme pořád hrát to, co jsme si naplánovali - hrát po zemi, konstruktivně, necentrovat zbytečně do pokutového území, kde jsme měli malou šanci vyhrávat souboje,“ řekl trenér Bohemians v narážce na výškovou a váhovou převahu hostujících stoperů.

Taktiku postavil na rychlé hře v křídelních prostorech. Hlavně Rudolf Reiter, host ze Sparty, který v lize debutoval, předvedl na pravé záloze skvělý výkon. Zkušeného Pavla Eismanna v první půli trápil natolik, že ho kouč Jozef Weber - i kvůli hrozbě druhé žluté karty - raději do druhého poločasu nenasadil.

Hašek o tlaku ve druhé půli „Tlak byl bezzubý, chápu, že fanoušek chce všechno dopředu a tak dál, ale není potřeba bláznit. A to jsme si řekli před zápasem i o poločase,“ řekl trenér Bohemians. „Drželi jsme míč, pracovali jsme s ním. Samozřejmě, že se dá pracovat rychleji, ale přesto si myslím, že jsme pracovali celkem rychle. Byly průnikové přihrávky, otáčení, snaha o kombinaci. Karviná odolávala, ale to stojí síly. To se v těch závěrečných minutách projevilo. Kdo běhá bez míče, má psychiku dole. Drží je nad vodou ten výsledek. Kdežto ten, kdo míč drží a výsledek nemá, tak je riziko, že začne blbnout a zmatkovat. Jsem rád, že takové situace byly ojedinělé,“ dodal Hašek.

Reiter nahrál na první branku Bartkovi poté, co přesprintoval Eismanna a předložil svému spoluhráči ideální přihrávku pod sebe - přesně podle trenérových instrukcí.

„Museli jsme se jim dostávat za záda po stranách. Potom dávat buď střílené centry nebo míče pod sebe,“ prozradil taktiku Hašek.

Záměr mu vyšel dokonale, neboť i druhá branka domácích vzešla ze stejného herního schématu. Bohemians trpělivě přenášeli hru z jedné strany na druhou, poté se k míči na středu hřiště dostal Švec, nahrál do uličky střídajícímu Jakubu Nečasovi, který nahrával do pokutového území.

I když ne přímo stříleným centrem nebo pod sebe - dloubl do míče, který se stáčel od brány. „Takový rohlíček,“ uvedl Hašek. „Měli jsme štěstí, že jsme byli v náběhu. Nebyl to centr do zformované obrany, ta obrana byla roztrhaná.“

Do roztrhané defenzivy si naběhl Milan Jirásek a z voleje rozjásal Ďolíček. Mimochodem, další povedené střídání. A to ještě sudí branku dalšího náhradníka Jevgenije Kabajeva kvůli ofsajdu neuznali.

Bohemians prožívají skvělý start do nového ligového ročníku. Po remíze 1:1 na Spartě dostali za odměnu opékané špekáčky, budou i po výhře 2:1 nad Karvinou?

„Čekal jsem, že ta otázka přijde,“ rozesmál se Hašek. „Když něco funguje, netřeba to měnit. Opékání bude.“