Na Kypru jako v Rumunsku. Bude to podobné, tuší po losu v Plzni

„Určitě se kluků z Liberce zeptám, jak to tam vypadalo, jak je to na Kypru zorganizované, ale o rady je prosit nebudu. Necháme na trenérovi, aby nás připravil,“ řekl Marek Bakoš, který se do Plzně vrátil právě z Liberce.



V Plzni jsou po losu opatrní, ale pozitivní. Los jim přál. Už při dopoledním rozřazení do losovacích skupin bylo jasné, že v osudí nehrozí žádný nepřekonatelný protivník.

Jen dlouhá cesta do Tiraspolu mohla být nepříjemná, případně střet s Videotonem, který sílu dokázal skalpem francouzského Bordeaux. Plzni se vyhnul i nevyzpytatelný Östersunds ze Švédska.

„V téhle fázi už si soupeře vybírat nemůžete, když se dostali až sem, určitě mají svou kvalitu,“ řekl o Larnace, kterou Plzni los nakonec přisoudil, záložník Diego Živulič.

AEK Larnaka Vizitka Rok založení: 1994

Klubové barvy: zelená a žlutá

Největší úspěchy: vítěz kyperského poháru 2004, 3x vicemistr ligy (2015-17)

Stadion: AEK Arena (kapacita 7400 diváků)

Trenér: Imanol Idiakez (Španělsko)

Současné opory: David Catala, Vincent Laban, Ivan Tričkovski, Florian Taulemesse

Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech:

2011/12, 3. předkolo EL: AEK Larnaka - M. Boleslav 3:0 a 2:2.

2016/17, 4. předkolo EL: Liberec - AEK Larnaka 1:0 a 3:0 zdroj: ČTK

Kyperský vicemistr je v posledním předkole Evropské ligy druhý rok za sebou. Do základní skupiny ale prošel poprvé a naposledy jen v roce 2011. Ještě dřív v klubu působili tři Češi: Martin Abraham, Pavel Pergl a Jiří Bobok.

„Čekám srovnatelného soupeře s Bukureští. Podobný způsob fotbalu, silní na míči. Navíc mají s Evropou nějaké zkušenosti,“ pověděl Bakoš.

Plzeň se na soupeře začala připravovat téměř okamžitě po losu. „Ale těch informací samozřejmě nemáme hodně. Ta mravenčí práce, kdy začneme zjišťovat informace o klubu, sledovat jejich zápasy, teprve přijde,“ vysvětlil Vrba.

Larnaka má na soupisce stejně španělských hráčů jako Kypřanů a svou sílu letos naznačila především doma. Ve třech zápasech Evropské ligy třikrát vyhrála. Navíc se skóre 8:0.

„Čeká nás tam podobné prostředí jako v Rumunsku, velké horko, což nás, doufám, nepřekvapí. V Bukurešti jsme naopak odehráli dobré utkání,“ upozornil plzeňský trenér.

Až se soupeři 17. srpna poprvé potkají v Plzni, domácí budou rozehranější z domácí soutěže. Zatímco česká liga už bude mít za sebou tři kola, kyperská ještě žádné.

Panuje tedy na západě Čech se soupeřem spokojenost? „To teď není důležité. Zásadní je, abychom byli spokojení po tom dvojzápase,“ doplnil Vrba.