Ajax uhájil náskok a ve finále Evropské ligy vyzve Manchester United

Ajax, do jehož kádru patří český útočník Václav Černý, už jednou soutěž vyhrál ještě pod názvem Pohár UEFA. V roce 1992 ve finále porazil FC Turín.

Manchester je ve finále druhé nejvýznamnější evropské pohárové soutěže poprvé a je to pro něj i první evropské finále od roku 2008, kdy ovládl Ligu mistrů. Ajax na takový úspěch čekal dokonce od roku 1996.

Manchester si z úvodního duelu přivezl výhru 1:0, kterou zařídil Marcus Rashford.

V odvetě se anglický talent změnil v nahrávače, když dlouhým centrem našel na zadní tyči Marouanea Fellainiho a belgický záložník hlavou v 17. minutě otevřel skóre. Rashford se tak podílel na posledních čtyřech trefách United v Evropské lize.

Celta musela dát dva góly, aby postoupila, ale obrana Manchesteru byla pevná. A střely hostů z dálky těsně míjely branku. Pět minut před koncem však Celta přeci jen srovnala hlavičkou Facunda Roncaglii. Vzápětí byl Roncaglia spolu s domácím Ericem Baillym vyloučen za vzájemnou roztržku, ale Manchester už těsný postup uhájil. Celta v posledních vteřinách nastavení nevyužila dobrou šanci.

Klidnou odvetu měl mít Ajax, zvláště když šel na hřišti Lyonu do vedení gólem Kaspera Dolberga po brejku. Jenže nizozemský celek vůbec nezvládl závěr poločasu. V poslední minutě nechal domácí vyrovnat z penalty, když byl faulován Alexandre Lacazette a sám pokutový kop proměnil. Stejný hráč jen pár vteřin poté přidal i druhý gól.

Lyon šel do druhé půle s tím, že potřebuje dva góly, aby vybojoval prodloužení. Hosté v čele s brankářem Onanou ale domácí nápor ustáli a postoupili. Inkasovali už jen jednou, přestože posledních šest minut dohrávali bez vyloučeného Nicka Vierevera.

Postup Ajaxu a Manchesteru udržel nepříliš vysoké naděje českých klubů na přímou účast v příští sezoně Ligy mistrů. Pokud by se vítězové Evropské ligy a Ligy mistrů kvalifikovali ze svých domácích soutěží do Ligy mistrů, připadl by českému šampionovi postup do hlavní fáze prestižní soutěže.

Ajax je v lize před posledním kolem o bod druhý za Feyenoordem Rotterdam a Manchester má na přímý postup do Ligy mistrů pětibodovou ztrátu, ale zápas k dobru.

Fotbalová Evropská liga - odvetná utkání semifinále

Olympique Lyon - Ajax Amsterdam 3:1 (2:1)

Branky: 45. z pen. a 45.+1 Lacazette, 81. Ghezzal - 27. Dolberg. Rozhodčí: Marciniak - Listkiewicz, Sokolnicki (všichni Pol.). ŽK: Morel, Tolisso, N’Koulou, Diakhaby, Fekir - Veltman, Klaassen, Viergever. ČK: 84. Viergever. Diváci: 59 000. První zápas: 1:4, postoupil Ajax.

Lyon: Lopes - Rafael, N’Koulou, Diakhaby, Morel (75. Rybus) - Tolisso, Gonalons - Cornet, Fékir, Valbuena (77. Ghezzal) - Lacazette. Trenér: Genesio.

Ajax: Onana - Veltman (64. Tete), Sánchez, de Ligt, Viergever - Klaassen, Schöne (58. Van de Beek), Ziyech - Traoré, Dolberg, Younes (82. Kluivert). Trenér: Bosz.

Manchester United - Celta Vigo 1:1 (1:0)

Branky: 17. Fellaini - 85. Roncaglia. Rozhodčí: Hategan - Sovre, Gheorghe (všichni Rum.). ŽK: Blind, Herrera - Aspas, Cabral. ČK: 88. Bailly - 88. Rancaglia. Diváci: 65 000. První zápas: 1:0, postoupil Manchester.

Manchester: Romero - Darmian, Blind, Bailly, Valencia - Herrera - Lingard (89. Rooney), Pogba, Fellaini, Mchitarjan (77. Carrick) - Rashford (89. Smalling). Trenér: Mourinho.

Celta: Álvarez - Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny - Wass (46. Jozabed), Radoja (68. Bongonda), P. Hernández - Aspas, Guidetti, Sisto (80. Beauvue). Trenér: Berizzo.