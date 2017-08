Šance pro fotbalovou dvacítku. Německo přizvalo Čechy do Elitní ligy

Daniel Turyna hlavičkuje v semifinále mistrovství Evropy do 19 let na anglickou bránu.

dnes 10:45

Česká fotbalová reprezentace do 20 let vstupuje do nové éry. Německo ji pozvalo do Elitní ligy, kterou organizuje pro osm vybraných zemí Evropy. Svěřenci trenéra Karla Krejčího tak v následujícím roce budou mít možnost poměřit síly s tradičně silnými zeměmi Portugalskem, Anglií, Itálií, Nizozemskem, Polskem, Švýcarskem a pořádajícím Německem.

„Dosud byl tento ročník trochu bezprizorní, ale Němci zorganizovali soutěž, která to napraví. Bude se hrát v reprezentačních termínech FIFA a těmto ročníkům to může hodně přinést,“ věří manažer českých reprezentací Jaromír Šeterle. Německo soutěž organizuje už od roku 2001 jako Turnaj čtyř národů, když se v posledních letech účastnily ještě Itálie, Polsko a Švýcarsko. Letos v lednu však německý svaz oznámil rozšíření na osm zemí a vytvořil tak soutěž, která této věkové kategorii chybí, pokud tým z mistrovství Evropy do 19 let nepostoupí na mistrovství světa dvacítek. Takto má aktuální ročník hráčů narozených v roce 1997 a mladší zajištěno sedm kvalitních přátelských zápasů, které se zároveň počítají do tabulky Elitní ligy a následně bude oznámen vítěz. „Rozšíření je důležitým krokem. Skutečnost, že se spojilo osm nejlepších evropských zemí, ukazuje, že tento krok je potřeba. Těším se na špičkové a vzrušující zápasy, které výrazně zvýší zájem o týmy do 20 let, které dosud byli v ústraní,“ řekl sportovní ředitel německého svazu Horst Hrubesch. Prvním soupeřem českého výběru bude už ve čtvrtek večer Portugalsko, které v původně oznámené osmičce nahradilo Francii. Hrát se bude na jeho hřišti v Abrantes. Následně 4. září přivítají čeští mladíci v Praze na Julisce Německo. Doma se představí také proti Polsku a Itálii, ven jedou kromě Portugalska ještě do Nizozemska, Švýcarska a Anglie. Základ výběru trenéra Karla Krejčího, který je zároveň asistentem u jedenadvacítky, jsou hráči, kteří v létě postoupili do semifinále mistrovství Evropy do 19 let jako Matěj Chaluš, Alex Král, Filip Havelka či Daniel Turyna. Ti jsou ale ročník 1998, takže mohou být doplněni hráči o rok staršími, jako jsou Jan Kuchta, David Štěpánek, Josef Kvída nebo Jiří Klíma.