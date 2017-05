Kdo postoupí do první ligy? Ostrava vede 1:0, Opava už také

ON-LINE: FC Baník Ostrava - 1. SC Znojmo Utkání sledujeme minutu po minutě.

Na Baníku je vyprodáno a duel se Znojmem ho může poslat zpět do první ligy. Trenér Vlastimil Petržela je přesvědčený, že Ostrava zápas roku zvládne a po roce se vrátí do nejvyšší soutěže. „Bude to nesmírně psychicky náročné. Pokud se nestane něco mimořádného, tak bychom to měli zvládnout,“ věří.

ON-LINE: SFC Opava - SK Sigma Olomouc Sledujte zápas v podrobném on-line přenosu.

Opavští prožili úspěšnou sezonu, dostali se do finále poháru a bojují o postup. „V poháru nám to až na vrchol nevyšlo, tak uvidíme, jak dopadne liga,“ říká útočník Václav Jurečka. Se svými spoluhráči musí porazit Olomouc, vítěze druhé ligy, a zároveň potřebují zaváhání Baníku.

I v Opavě by měl být „plný dům“, s kariérou se navíc loučí Zdeněk Pospěch, někdejší reprezentační obránce.