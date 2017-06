VIDEO: Šenkeříkova paráda. Trefil se pod břevno, pak famózně z voleje

Libiš s Nymburkem prohrávala 0:2, než v 66. minutě poprvé udeřil Šenkeřík. Někdejší hráč Slavie nebo Jablonce zpracoval přetažený centr z rohového kopu a druhým dotykem poslal z malého vápna balon tvrdou ranou pod břevno.

Jeho druhý zásah by bez problému obstál v elitních gólových hitparádách. Šenkeřík si naběhl za obranu na dlouhý nákop z vlastní poloviny, nechal míč jednou skočit a práskl do něj levačkou. Vysoký oblouček zapadl do sítě, nádherná trefa!

Libiš pak lépe zvládla penaltový rozstřel a zdolala Nymburk 3:2. Ten skončil na druhém místě se 67 body, což je nejlepší bilance napříč českými divizemi. Pokud by se z ČFL odhlásilo nějaké mužstvo, Nymburk má přednostní právo na postup.

Výsledky 30. kola: Tatran Rakovník - Mostecký FK 3:2 np (2:2), Libiš - Nymburk 3:2 np (2:2), Kladno - Chomutov 3:4 (2:2), Hostouň - Štětí 3:0 (2:0), Nový Bor - Souš 4:3 (1:1), Brozany - Velvary 3:1 (2:1), Úvaly - Meteor 2:1 np (1:1), Český Brod - Neratovice 0:1 np (0:0).

Poznámka: Chomutovu byly odečteny tři body za neuhrazené dluhy.