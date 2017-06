VIDEO: Stožický a Šenkeřík se trefili v přestřelce Mostu s Libiší

Lepší vstup do utkání měli domácí hráči Mostu, kteří po čtvrthodině hry vedli o dvě branky. Druhou z nich vsítil v patnácté minutě Stožický, který v nejvyšší soutěži odehrál přes 130 zápasů zejména v dresu Teplic. Chvíli po něm ale snížil Šenkeřík.

Šestatřicetiletý forvard se v ročníku prosadil poprvé (jeho trefa na videu v čase 6:13), na body to Libiši, poslednímu celku tabulky, nestačilo. Hosté sice ještě vyrovnali, ale po změně stran Most opět odskočil do dvougólového vedení a byť ještě jednou inkasoval, těsný náskok nakonec udržel.

Výsledky 29. kola: Mostecký FK - Libiš 4:3 (2:2), Štětí - Tatran Rakovník 2:1 (1:1), Chomutov - Nový Bor 3:0 (3:0), Neratovice - Kladno 5:1 (3:1), Souš - Hostouň 5:4 (2:1), Velvary - Český Brod 2:1 np (1:1), Meteor - Brozany 1:4 (0:1), Nymburk - Úvaly 1:0 (0:0).

Poznámka: Chomutovu byly odečteny tři body za neuhrazené dluhy.