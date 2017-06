VIDEO: Vandasův gól přes hlavu pomohl Jirnům k těsnému vítězství

Pro dvaadvacetiletého forvarda to byla pátá branka v sezoně (na videu v čase 1:52). Jirny díky těsnému vítězství udržely kontakt se vedoucí Olympií Hradec Králové.

„Byl to zápas dvou poločasů. V tom první předvedli výborný výkon domácí, na což jsme my nedokázali příliš reagovat. Druhý poločas jsme byli více ve hře a využili jsme naši větší zkušenost. Zápasu by asi slušela remíza, my jsme byli šťastnější,“ řekl trenér Jiren Václav Hradecký pro klubový web.

Výsledky 29. kola: Litoměřicko - Benátky 1:2 (0:1), Písek - Jirny 0:1 (0:0), Olympia HK - Zápy 3:2 np (2:2), Vyšehrad - Domažlice 1:2 (0:1), Králův Dvůr - Tachov 2:1 (0:0), Hořovicko - MFK Chrudim 2:5 (1:4), Převýšov - Dobrovice 2:1 np (1:1), MAS Táborsko B - Vltavín 2:4 (0:2), Štěchovice - Benešov 2:1 np (1:1).

Poznámka: Jirnům bylo odečteno šest bodů za neuhrazené dluhy.