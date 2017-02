Barcelona chtěla potupit Real Madrid, ten ji na svůj stadion nepustí

Barcelona bude hrát o 29. vítězství ve Španělském poháru proti Deportivu Alavés, a to v sobotu 27. května. Kde? To zatím neví. Dokonce to ani nemusí být na neutrálním hřišti, jak bývá zvykem.

Oba kluby v minulých dnech oznámily své preference. Barcelona provokativně zvolila stadion Santiaga Bernabéua, kde je doma její největší konkurent.

„Ne, u nás se hrát nebude,“ citoval sportovní zpravodajský web As.com prezidenta madridského klubu Florentina Péreze. „Santiago Bernabéu hostit finále nemůže, protože tam zrovna bude probíhat rekonstrukce.“

Tato slova rozzlobila bývalého barcelonského prezidenta Joana Gasparta, kterého citovala Marca.com: „Veřejně žádám, aby Real Madrid sebral odvahu a přiznal, že finále na svém stadionu zkrátka nechce.“

Barcelona hrála finále poháru na stadionu Santiaga Bernabéua naposledy v roce 1997. Real Madrid od té doby vymýšlí, jak katalánský tým vypudit, neboť stejná situace hrozila v minulých letech ještě několikrát.

Sága začala v roce 2012. Real Madrid raději oznámil, že na stadionu plánuje rekonstrukci toalet, a finále Barcelona - Athletic Bilbao (3:0) se hrálo v aréně Atlétika Madrid.

V roce 2015 se Madrid tak dlouho zdráhal, až představitelé svazu nestandardně poslali finále Barcelona - Athletic Bilbao (3:1) na Camp Nou, což je stadion Barcelony.

Rok nato se situace opakovala, tentokrát mělo finále složení Barcelona - Sevilla (2:0 po prodloužení). Real Madrid zablokoval volbu konstatováním, že den před zápasem má na stadionu koncert Bruce Springsteen.

Další „NE“ zaznělo letos.

Náhoda? Těžko. Real Madrid zkrátka nechce, aby jeho domov potupila Barcelona sledovaným triumfem.

V úvahu připadalo Bilbao, ale hrát se nemůže ani tam. Na novém stadionu San Mamés bude koncert. Tuto variantu preferoval Alavés.

Ten by přitom podle vyjádření prezidenta Enriqueho Cereza neměl problém ani se stadionem Barcelony. Poslední reálnou možností je domov Atlétika Madrid.