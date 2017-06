Nemáte předsedu? Chyba. FIFA chce změnit volební systém českého fotbalu

FIFA chce českému fotbalu pomoci upravit stanovy a zjednodušit volební systém. Informoval o tom Radiožurnál.

„Nelíbí se jim dvoukomorový systém, který už poněkolikáté zablokoval volbu předsedy,“ citoval web irozhlas.cz generálního sekretáře Rudolfa Řepku.

Na valné hromadě 2. června nebyl zvolen nástupce předsedy Miroslava Pelty, který čelí obvinění z ovlivňování dotací z ministerstva školství. Kandidáti Martin Malík a Petr Fousek ani ve třetím kole nezískali od delegátů potřebný počet hlasů.

Malík vládl Čechám, Fousek zase moravské komoře. Ve třetím kole potřeboval kandidát ke zvolení vyšší součet hlasů z obou komor dohromady, ale s podmínkou, že v každé z komor získá alespoň 35 procent. To se Malíkovi ani Fouskovi nepovedlo. Pro třetího uchazeče Libora Dubu hlasovali jen tři delegáti z Čech a vypadl hned v prvním kole.

Valná hromada tak pověřila současný výkonný výbor, aby svolal mimořádnou valnou hromadu nejpozději do 31. prosince. Po rezignaci Pelty nadále vedou asociaci současní místopředsedové Zdeněk Zlámal a Roman Berbr.

Dvoukomorový systém se vedle FIFA nelíbí ani Evropské fotbalové unii UEFA, kterou na valné hromadě zastupovala šéfka mezinárodních vztahů Eva Pasquierová ze Slovenska.

„Říkala nám, že dvoukomorový systém je nesmysl. Několikrát se stalo to, že si nezvolíme předsedu, a teď se to stalo znova. To je pro FIFA a UEFA vyloženě nepřípustné, protože tak, jak jsou teď napsány stanovy, mohlo by to být dlouhodobější. Mohli bychom mít třeba pět valných hromad a předseda by nemusel být zvolen,“ konstatoval Řepka.

Pokud bude zrušen dvoukomorový systém, může to českou a moravskou stranu ještě víc rozdělit. Je totiž pojistkou pro moravská část, aby si ta česká nemohla dělat, co se jí zamane. Česká komora je zároveň pod obrovským vlivem kontroverzního místopředsedy Berbra.

Zatím neví, s jakými konkrétními vizemi pracovní skupina FIFA dorazí.

„Zřejmě nám chtějí pomoci k úpravám stanov, aby k volbě došlo. Ať to bude jakýkoli předseda, ale aby byl zvolen,“ uvažoval generální sekretář asociace. „Jsou tvrdší i jednodušší verze, jako je řešení jenom třetího kola. Nejtvrdší řešení je zrušení dvou komor. Věřím, že dojdeme ke konsenzu,“ dodal Řepka.