Na zlínské poměry je výběr hráčů abnormální, těší trenéra Páníka

Jenom ze záložníků by mohl poskládat celou jedenáctku. Aby si zahráli, posouvá je trenér zlínských fotbalistů Bohumil Páník na nezvyklé posty.

„Na zlínské poměry je výběr hráčů abnormálně velký,“ povídal Páník po středeční výhře 5:1 nad Michalovcemi v Luhačovicích.

Mužstvo se navíc neustále doplňuje. Přichází noví hráči, jiní jsou na cestě. „Někdy je to nesourodé a trvá, než se dostaneme do tempa,“ okomentoval Páník středeční výkon. Do každého poločasu staví jinou jedenáctku. „Hráči si na sebe zvykají. Automatismy ještě nefungují. Ale protože jsou to kvalitní fotbalisti, tak se dokážou pochopit.“

Zlínský trenér Bohumil Páník

Seznam letních posil čítá momentálně pět jmen - univerzála Bartošáka, záložníky Džafiče, Jiráčka, Podia a útočníka Železníka. Brzy by se měl k týmu připojit nigerijský rychlík Ekpai z izraelského Maccabi Haifa. „Dohodli jsme se na tříleté smlouvě. Doufám, že pojede už v pátek na soustředění do Polska,“ informoval manažer týmu Zdeněk Grygera.

Africkou enklávu ve Zlíně by mohl rozšířit gabonský záložník Duval, který ze všech testovaných hráčů vydržel nejdéle.

„Pokud máme místo, byla by škoda ho nevzít do Polska. Ať s námi potrénuje. Dostane prostor,“ ubezpečil Páník.

Marně naopak zatím vyhlíží útočníka Van Kessela, o jehož hostování ze Slavie Zlín usiluje. Reprezentant Curacaa je v Americe, stejně jako jeho otec, který mu dělá manažera.

Manažer Zdeněk Grygera

„Počítal jsem, že se sejdeme v úterý v Praze. Teď je to na mrtvém bodě. Může to dopadnout i tak, že k nám nepůjde,“ připustil Grygera.

Zlín by pak musel shánět útočníka jinde. V kádru pro Evropskou ligu jich chce mít aspoň pět. Zatím je na čtyřech. Mimo jiné se mu nabízí návrat bosenského kanonýra Harby, který v Koreji nehraje.

Pro zlínské fanoušky byl vítězný duel s Michalovcemi poslední, který mohli v rámci letní přípravy sledovat v nejbližším okolí. Příští dva s anglickým Fulhamem a Katowicemi sehraje Zlín na soustředění v Polsku, pak v Opavě a ligovou generálku jako v zimě v Dunajské Stredě.

Zdravotní potíže limitují brankáře Švengera (viróza), stopera Bača (natažený sval) a Železníka, který si obnovil zranění pravého kotníku. V Polsku bude Zlín od pátku do středy. „Chci, aby jeli do Poznaně i marodi a fyzioterapeutka s nimi pracovala. Tvoří se nový tým a každá minuta, co jsme spolu, je prospěšná,“ uvědomuje si Páník.